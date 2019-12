INDIETRO SAVOIA! – SOLO QUEL PENNELLONE INCARTAPECORITO DI VITTORIO EMANUELE RIESCE NELL'IMPRESA DI FAR RISULTARE SIMPATICHE LE SARDINE PURE A SALVINI: “SAREBBE APPREZZATO DA MOLTI ITALIANI VEDERE PIAZZE DOVE, ANZICHÉ SVENTOLARE DIVISIVI VESSILLI SENZ’ANIMA, SI METTA AL CENTRO L’AMORE PER LA PATRIA, UNENDO CITTADINI E FORZE POLITICHE ATTORNO AL TRICOLORE” (SALUTAME 'A SORETA)...

Anche i Savoia mandano il messaggio di fine anno agli italiani, e questa volta la famiglia attacca le Sardine. Scrive infatti Vittorio Emanuele: "Cari italiani, l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una notevole vivacità del quadro politico, con la repentina nascita di un nuovo governo e la recente comparsa sulla scena di un singolare e inedito movimento di protesta.

Quanto sarebbe tuttavia apprezzato da molti italiani vedere piazze dove, anziché sventolare anonimi quanto divisivi vessilli senz’anima, più che un ambientalismo spesso ideologico e a non meglio identificate rivendicazioni, si metta finalmente al centro l'amore per la Patria, unendo cittadini e forze politiche attorno a quel Tricolore che è segno di libertà, di concordia e di unità sopra ogni fazione".

Dice Vittorio Emanuele che "occorre più che mai riscoprire l'orgoglio e la forza per superare i tanti problemi che affliggono la nostra Patria. La stagnazione economica, l'alto tasso di disoccupazione giovanile, le numerosi crisi industriali aperte in questo momento, il disagio delle periferie, terreno fertile per il proliferare della criminalità organizzata e preda di un'immigrazione spesso incontrollata e ingestibile, sono solo alcune delle problematiche che impongono risposte tempestive e efficaci a difesa degli interessi italiani".

