INDOVINATE DI QUALE NAZIONALITA' E' L'UNICO GIORNALISTA STRANIERO ACCREDITATO PRESSO IL FRONTE RUSSO DELLA GUERRA? CINESE! - SI CHIAMA LU YUGUANG, E' UN EX MILITARE E LAVORA PER "PHOENIX TV" - DA QUANDO E' INIZIATA L'INVASIONE SEGUE LE TRUPPE: "SONO IN PRIMA LINEA A MARIUPOL" - I SUOI RAPPORTI DALL'UCRAINA SONO IN PARTE ALIMENTATI DALLA DISINFORMAZIONE RUSSA, MA IN CINA LE SUE INTERVISTE ALLE VITTIME UCRAINE GLI HANNO ATTIRATO L'ACCUSA DI ESSERE "PRO-UCRAINA"...

Giubbotto antiproiettile ed elmetto, il giornalista cinese Lu Yuguang si trova sul ciglio di una strada mentre un carro armato russo passa ruggendo. «Sono in prima linea a Mariupol», dice al microfono. Poi intervista un soldato russo che dice di non essere nervoso perché «combatte da otto anni». In un'altra inquadratura, Lu parla con un gruppo di soldati russi nel retro di un veicolo militare.

I dispacci sono insoliti per il loro straordinario accesso: Lu, un veterano reporter di guerra che lavora per una testata giornalistica cinese, Phoenix TV, è forse l'unico corrispondente estero aggregato alle truppe russe inviate in Ucraina.

Da quando l'invasione è iniziata, quasi tre settimane fa, ha presentato segnalazioni da città sotto attacco russo, inclusa Mariupol, dove le autorità locali affermano che migliaia di persone sono state uccise.

Lu sembra aver ottenuto l'accesso esclusivo alla parte russa del conflitto. In un rapporto del 2 marzo, ha intervistato il leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Lu ha affermato che la milizia di Donetsk non può essere paragonata alle forze ucraine, «ma con l'aiuto delle forze russe, la milizia dell'Ucraina orientale ha liberato 40 aree residenziali all'interno della linea amministrativa. La vittoria continua ad espandersi».

Il Guardian non è a conoscenza di altri giornalisti stranieri che riferiscano da così vicino sulla parte russa dell'invasione. Dall'inizio della guerra il governo russo ha intensificato una lunga campagna contro i media indipendenti, e i media stranieri sono stati costretti a interrompere le operazioni dopo che Vladimir Putin ha firmato una legge che prevede 15 anni di reclusione per quelle che il Cremlino considera «notizie false». In quanto tale, l'accesso insolito di Lu all'esercito russo è in netto contrasto con quello di altri giornalisti. La questione ha anche alimentato interrogativi sulla portata della cooperazione tra Mosca e Pechino.

Dal momento che i due governi hanno firmato una "partenariato illimitato" poco prima che la Russia entrasse in guerra in Ucraina, Pechino ha lottato per bilanciare il suo sostegno a Mosca con la condanna globale dell'invasione e delle sanzioni internazionali. Ha esternamente cercato di mantenere una posizione neutrale nel conflitto, ma si rifiuta di etichettare l'azione della Russia come un'invasione o il combattimento come una guerra e ha amplificato le narrazioni anti-occidentali, incolpando gli Stati Uniti e la Nato per il conflitto.

Pechino ha spinto la disinformazione russa e le teorie del complotto, comprese le accuse senza prove secondo cui i laboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina stavano producendo segretamente armi chimiche e le prime affermazioni dei media statali russi secondo cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, era fuggito da Kiev.

Lu è un noto giornalista in Cina e la sua carriera e il suo background sono stati riportati da Tencent, Sohu e Sina.

I suoi rapporti dall'Ucraina erano in parte disinformazione russa, per esempio ha rilanciato la notizia che oltre 1.000 persone erano tenute in ostaggio come scudi umani da militanti ucraini. Tuttavia, le sue interviste con le vittime civili ucraine e le critiche agli utenti cinesi di Internet che rispondono alle donne ucraine hanno anche attirato troll nazionalisti e filo-russi, che lo hanno accusato di creare "voci" pro-Ucraina e di essere "distorto", un termine gergale di Internet per chi ha pregiudizi o manca di obiettività.

Secondo il suo profilo sul sito web di Phoenix TV e gli articoli di notizie su di lui, il corrispondente è un ex ufficiale della marina dell'Esercito popolare di liberazione, che ha vissuto a Mosca per diversi decenni e ha seguito eventi tra cui la guerra cecena, dove avrebbe avuto protezione militare russa. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti dal governo e dall'esercito russo per i suoi reportage. In precedenza ha affermato che il suo editore ha buoni rapporti con le figure dell'intelligence in Russia.

Il professor Steve Tsang, direttore del Soas China Institute, ha affermato che Lu potrebbe aver ottenuto l'accesso grazie al suo legame personale con la Russia o al sostegno generale della Cina al suo governo.

«Non si escludono a vicenda. L'unica cosa che sappiamo per certo è che la Russia non permetterà a nessun giornalista straniero di aggregarsi alle forze russe a meno che non sia certa che il giornalista straniero incorporato rappresenterà in una luce positiva le forze e gli sforzi russi. Il fatto che Lu sia incorporato dovrebbe dimostrare che le autorità russe lo conoscono abbastanza bene da essere certe che non scriverà niente di negativo sugli sforzi bellici russi».

Phoenix TV non ha risposto alle domande su come Lu sia stato in grado di aggregarsi alle truppe russe.