Trump: «Sono a favore della mascherina»

«Sono per tutte le mascherine. Penso siano una buona cosa». Donald Trump ammette finalmente l’importanza di coprirsi naso e bocca in un’intervista a Fox business, ma appare comunque poco incline a indossarla, malgrado dichiari di essere pronto a farlo in caso di necessità. Me la metterei se fossi in «una situazione ristretta» con altre persone, afferma il presidente americano, aggiungendo tuttavia di non aver bisogno di farlo perché tutte le persone che entrano in contatto con lui vengono prima testate per il coronavirus.

Alla domanda se sarebbe pronto a indossare una mascherina in pubblico, Trump ha risposto di «non aver problema» a farlo. Anzi ha aggiunto di possederne una, che lo fa sembrare come il personaggio di «Lone Ranger». Un paragone curioso, dato che il personaggio in questione indossa una mascherina sugli occhi. Trump non si è spinto comunque a dire che le mascherine dovrebbero essere obbligatorie, dichiarando che in alcune parti degli Stati Uniti le persone abitano «a gran distanza» gli uni dagli altri.

Oltre 50mila nuovi casi in Usa in 24 ore

Per la prima volta il bilancio giornaliero dei nuovi contagi da coronavirus negli Usa ha superato quota 50mila. La California ha ripristinato il lockdown sul 75 per cento del territorio dello Stato, mentre nuovi record di infezioni sono stati toccati in Texas e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100 per cento della capienza, mentre società come McDonald’s e Apple hanno fatto dietrofront sui piani di riapertura. I contagi negli Usa sono in totale 2,68 milioni, i decessi oltre 128mila.

