INFECTED STATES OF AMERICA – NUOVO RECORD MONDIALE DI CONTAGI IN UN GIORNO: NEGLI STATI UNITI CI SONO STATI 100.233 POSITIVI IN 24 ORE. TRUMP ORA SE LA PRENDE ANCHE CON I MEDICI: “FANNO PIÙ SOLDI SE QUALCUNO MUORE DI COVID-19. GUADAGNANO 2MILA DOLLARI IN PIÙ" - VIDEO

1 – TRUMP:"MORTI COVID CONVENGONO A MEDICI"

donald trump si toglie la mascherina dopo le dimissioni dall ospedale 1

Da “Rai – Televideo”

"I nostri medici guadagnano più soldi se qualcuno muore di Covid-19. Voi lo sapete...Sono persone intelligenti. E se c'è un dubbio...si è morti di Covid" non per patologie pre-esistenti. "Guadagnano 2 mila dollari in più". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, in un comizio in Michigan nel giorno in in cui Stati Uniti hanno superato la soglia dei 9milioni di casi di contagi. "Con o senza vaccino noi stiamo controllando l'epidemia, ma il vaccini la farà scomparire più velocemente ed i vaccini arriveranno molto presto".

Medici inglesi protestano contro Rishi Sunak e Boris Johnson

2 – IL CORONAVIRUS NEL MONDO

Chiara Severgnini per www.corriere.it

Secondo la BBC, Johnson sta valutando un lockdown dell’Inghilterra

BORIS JOHNSON CON LA MASCHERINA

Il primo ministro britannico Boris Johnson sta prendendo in considerazione l’ipotesi di introdurre un lockdown di 30 giorni, nella speranza di poter poi attenuare le misure restrittive in tempo per le festività invernali. Lo riferisce la BBC, secondo cui il giro di vite — che non riguarderebbe però scuole e università — potrebbe essere annunciato lunedì.

coronavirus germania 1

La situazione in Germania

Per il quarto giorno consecutivo in Germania si registra un record di nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 19.059, con 103 decessi. Con questo nuovo bilancio — diffuso dall’Istituto Robert Koch, l’agenzia federale tedesca che si occupa delle malattie infettive — la Germania supera il mezzo milione di contagi dall’inizio della pandemia. I nuovi dati arrivano alla vigila dell’entrata in vigore delle nuove misure restrittive annunciate da Angela Merkel, che di fronte all’andamento della curva dei contagi ha deciso, di concerto con le autorità locali, di introdurre un «lockdown light» di 30 giorni (qui tutti i dettagli).

tamponi negli usa 1

Stati Uniti, nuovo record di casi: +100 mila in 24 ore

Negli Stati Uniti ieri sono stati registrati 100.233 nuovi contagi, secondo il bilancio di Reuters. Numeri che superano sia il record nazionale (i 91 mila nuovi casi registrati il giorno prima), sia quello mondiale, registrato dall’India a settembre quando, in 24 ore, erano stati notificati 97.894 contagi.

montefiore medical center wakefield campus al bronx

Intanto, prosegue la campagna elettorale e l’epidemia resta uno dei temi chiave. In un comizio a Waterford Township, il presidente ha lanciato un controverso attacco ai medici, insinuando che per loro sia conveniente diagnosticare la morte per Covid anziché per patologie pre-esistenti: «I nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di Covid. Guadagnano 2 mila dollari in più», ha detto.

DONALD TRUMP THE APPRENTICE

MURALES IN GERMANIA SUL CORONAVIRUS