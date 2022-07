INFLAZIONE QUA, GUERRA LA' MA ALLA FINE VA SEMPRE IN CULO AI CONSUMATORI - LE COMPAGNIE DI FORNITURA DI ELETTRICITÀ E GAS STANNO CANCELLANDO I CONTRATTI CON AZIENDE E PRIVATI SOTTOSCRITTI PRIMA DELL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA - I TARTASSATI POTREBBERO ESSERE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE, CON RINCARI DI LUCE E GAS CHE POSSONO ARRIVARE FINO AL 500%...

Sandra Riccio per “la Stampa”

Per molte famiglie sono in arrivo rincari a sorpresa su luce e gas. Si tratta di quelle utenze con un contratto che è ancora a buon prezzo, magari perché sottoscritto prima del rialzo boom dell'energia. Adesso le compagnie dell'elettricità e del gas stanno correndo ai ripari e cancellano le tariffe più basse chiudendo quei contratti che sono ancora vantaggiosi rispetto alle quotazioni correnti.

La denuncia arriva dalle associazioni di consumatori che stanno accogliendo migliaia di segnalazioni dalle famiglie. «In questi giorni utenti e imprese di tutta Italia, che fanno parte del mercato libero dell'energia, stanno ricevendo comunicazioni di recesso o modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sulle forniture di luce e gas inviate dai vari operatori» racconta Luigi Gabriele di Consumerismo No Profit.

C'è chi è stato contattato dai call-center, chi ha scoperto che il suo contratto cambierà ascoltando i messaggi in segreteria telefonica e chi ha invece ricevuto la comunicazione del cambio di tariffa via posta.

Il fenomeno è molto esteso. Numeri precisi non ce ne sono ma stando a quanto riferiscono i consumatori la platea di interessati potrebbe essere di centinaia di migliaia di famiglie.

L'associazione spiega che alcune società, solo per la componente materia energia elettrica, propongono oggi ai clienti un prezzo di 0,30 euro/kWh; sommando gli oneri e tutte le altre voci un kWh viene offerto a 0,60 euro, quando in condizioni di normalità il prezzo medio era di circa 0,22 euro (quindi quasi il 300% in più).

I rincari di luce e gas arrivano fino al 500% nei casi estremi. Consumerismo No Profit suggerisce agli utenti di tornare alle condizioni di tutela, sia per la luce sia per il gas. Come si fa? Basta rivolgersi al fornitore che gestisce il servizio tutelato nella località in cui si trova l'utente e chiedere di stipulare un nuovo contratto. Il sito di Arera offre un utile motore di ricerca per l'individuazione delle società di maggior tutela sul territorio (con tanto di numeri di telefono). Sempre attraverso il sito Arera si arriva al portaleofferte.it dove, in pochi passaggi, è possibile consultare le tante proposte sul mercato e confrontarle con quelle tutelate.

