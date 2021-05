INFLUENCER A CHI? LO STRANO CASO DELLA SORA CAMILLA BONIARDI: È AL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DEI LIBRI CON “PER TUTTO IL RESTO DEI MIEI SBAGLI” (MONDADORI) - MA SIAMO DI FRONTE AD UN ALTRO SUCCESSO PREPARATO DAI SOCIAL: "CAMIHAWKE" È UNA DELLE STAR DEL WEB PIÙ SEGUITE DEGLI ULTIMI ANNI - “LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA RIMANE IN UN CASSETTO: OGGI SONO UNA CREATRICE DI CONTENUTI DI INTRATTENIMENTO…” – VIDEO

Matteo Sacchi per "il Giornale"

camilla boniardi cover

Esplosione di copie in classifica, una supernova compare al primo posto scombussolando la calma di una galassia libraria pigramente primaverile. Camilla Boniardi esordisce al primo posto con il suo Per tutto il resto dei miei sbagli (Mondadori). E non è semplicemente questione di aver occupato la prima piazza appena arrivata in libreria e con un romanzo d' esordio. È proprio questione di copie: 24mila e centoquattro per la precisione. Sono un' enormità per come si muove la classifica.

Giusto per fare un esempio, al secondo posto si posiziona una firma nota come Alessandro Barbero con Alabama (Sellerio), altro romanzo appena uscito. Però Barbero di copie ne fa 5mila e trecento più spiccioli. E Silvia Goggi, che cavalca l' avvicinarsi della prova costume con il suo L' anti-dieta (Rizzoli), al terzo posto deve accontentarsi di poco meno di 5mila.

camihawke 5

Distanze siderali da Camilla Boniardi. E forse vi state chiedendo come sia possibile un esordio così. La risposta però, se seguite con costanza questa rubrica, potete in parte immaginarla. Siamo di fronte ad un altro successo preparato dai social. Camilla Boniardi, classe 1990, è famosissima per un pubblico giovane.

camihawke 3

Conosciuta col nome d' arte di Camihawke è una delle star del web più seguite degli ultimi anni, diventata famosa grazie ai numerosi video che pubblica. Ha dei lunghi capelli rossi, il piercing al naso. Nel 2019 è stata poi votata come Miglior Instagrammer ai Macchianera Internet Awards e ha partecipato come speaker a TedX Rimini. Un successo che le ha aperto le porte anche della radio, della televisione (ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show Nella mia cucina su Raidue) e infine delle librerie. Vedremo come se la caverà il libro sulla lunga distanza. Ma come esordio: chapeau! Invece a proposito di maratone in classifica... Sì Valérie Perrin è ancora lì con Cambiare l' acqua ai fiori (e/o), settimo posto e più di 3mila e cinquecento copie.

aimone romizi camihawke camihawke 2 camihawke carlo cracco e camihawke 1

Una custode di cimitero con un successo immortale.

