INFLUENCER DE CHE? – IL DOCUMENTARIO "FAKE FAMOUS" FA A PEZZI IL PATINATO MONDO DEGLI INFLUENCER SVELANDO QUANTO SIA FACILE INGANNARE INSTAGRAM, FOLLOWER E GRANDI MARCHI: IL REGISTRA NICK BILTON HA PRESO TRE RAGAZZI CON POCHI FOLLOWER E LI HA TRASFORMATI IN DEI PICCOLI VENDITORI DI FUFFA IN POCO TEMPO. È BASTATO ACQUISTARE FOLLOWER E MI PIACE E FINGERE UNA VITA DA NABABBI PER… VIDEO

DAGONEWS

fake famous 8

Il richiamo dei soldi ha trasformato il lavoro di influencer in una delle scelte di carriera più ambiziose per i giovani di tutto il mondo

Gli influencer, che su Instagram hanno oltre un milione di follower, possono guadagnare più di 250.000 dollari per un post e c’è chi, come Kylie Jenner, se ne mette in tasca un milione per sponsorizzare un prodotto con il suo viso rifatto su Instagram.

Ma cosa c’è dietro questo mondo patinato? Lo svela il nuovo documentario di HBO "Fake Famous" che mostra quanto sia facile ingannare i social media. Lo ha fatto il regista Nick Bilton che ha preso persone a caso trasformandole in influencer famosi con poche semplici mosse (e l’esperimento ha funzionato).

fake famous 13

Acquisto di follower

«Non devi andare sul dark web, vai semplicemente su Internet e puoi comprare praticamente tutto quello che vuoi» dice Bilton mentre tira fuori una carta di credito per comprare migliaia di falsi follower.

Collegandosi al sito Famoid.com (che è uno dei tanti siti che vendono a frotte falsi follower sui social media), Bilton ha pagato circa 119,60 dollari per acquistare circa 7.500 follower e 2.500 Mi piace per una delle cavie, Dominique Druckman.

fake famous 4

I follower acquistati da Bilton arrivano in pochi giorni: non c’è una singola iniezione di profili falsi per evitare di essere pizzicati dalla piattaforma. Bilton ha continuato ad acquistare bot e like per Druckman e per altri due aspiranti influencer: la studentessa Wiley Heiner e il designer Chris Bailey, fino a raggiungere i 250.000 follower.

Fingere uno stile di vita favoloso

Per far crescere i seguaci dei falsi influencer e attirare offerte da marchi per contenuti sponsorizzati, Bilton ha realizzato degli shooting in posti apparentemente lussuosi. Si può affittare una villa o un finto jet a 50 dollari l’ora scattare le foto e caricarle. Trucchetti facili usati da tanti follower che creano una finta vita lussuosa per attirare marchi e follower.

fake famous 5

Nel 2020, l'influencer Natalia Taylor, che ha 2,2 milioni di follower su YouTube, ha pubblicato una serie di foto su Instagram che sembravano mostrare una vacanza di lusso in un resort a Bali, in Indonesia. Ma, come ha spiegato in seguito, le foto sono state scattate non lontana da casa sua. Una piccola bugia, nel suo caso, per dimostrare quanto fosse facile mentire e fingere di essere quello che non si è. Una volta entrati nel giro marchi e soldi piovono dall'alto da soli: così è capitato a queste tre cavie di Bilton che si sono ritrovati ad avere occhiali da sole, gioielli e abbonamenti in palestra gratuiti solo in cambio di post su Instagram.

fake famous 10 fake famous 6 fake famous 12 fake famous 14 fake famous 18 fake famous 17 fake famous 2 fake famous 1 fake famous 3