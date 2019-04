11 apr 2019 16:12

INFLUENCER? SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE! – LE CHIUDONO IL PROFILO INSTAGRAM E LEI PIANGE DISPERATAMENTE PENSANDO ALLA PROSPETTIVA DI DOVERSI TROVARE UN “LAVORO VERO”: “NON POSSO IMMAGINARE DI DOVER LAVORARE DALLE 9 ALLE 17. NON SONO QUALIFICATA PER FARE NULLA. HO SOLO UN’ESPERIENZA IN UN MCDONALD’S E COME PROSTITUTA...” (VIDEO)