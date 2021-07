INIZIA OGGI IL PROCESSO A CIRO GRILLO E AI SUOI AMICI PER L'ACCUSA DI STUPRO: RISCHIANO OTTO ANNI DI CARCERE - I DIFENSORI DEGLI IMPUTATI HANNO RACCOLTO NELLE ULTIME SETTIMANE PER SOSTENERE CHE LA VITTIMA DELLO STUPRO, LA 19ENNE SILVIA, NON HA TRASCORSO LE ORE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE IN UNO STATO DI PROSTRAZIONE - LA PROCURA DI TEMPIO HA APERTO UN NUOVO FASCICOLO, UN FILONE BIS SUI FATTI DI DUE ANNI FA, IPOTIZZANDO IL REATO DI "REVENGE PORN"

Dovrebbe essere un'udienza di «smistamento», per calendarizzare cioè i prossimi passaggi e in cui difficilmente si deciderà sul rinvio a giudizio degli imputati, sulla possibilità di chiedere il rito abbreviato o risarcire le vittime. Ma la verità è che oggi al tribunale di Tempio Pausania inizia di fatto il processo a quattro ragazzi genovesi, tra loro Ciro Grillo ovvero il figlio del fondatore M5S Beppe, che rischiano «otto anni» (lo ammette un legale dietro rigorosissimo anonimato) per la presunta violenza compiuta la notte del 17 luglio 2019 a Porto Cervo, nella casa della famiglia Grillo, ai danni della studentessa italo-norvegese Silvia ai tempi diciannovenne.

E tra le novità emerse di fresco ce ne sono due d'un certo rilievo: esiste una nuova serie d'immagini che i difensori degli imputati hanno raccolto nelle ultime settimane per sostenere che la vittima dello stupro non ha trascorso le ore immediatamente successive in uno stato di prostrazione.

Soprattutto: in base a quanto filtra da solidi ambienti investigativi, sempre la Procura di Tempio ha iscritto da poco un nuovo fascicolo, un filone bis sui fatti di due anni fa, ipotizzando il reato di "revenge porn" - diffusione illecita di immagini o video sessuali espliciti.

È accaduto dopo che almeno un ragazzo, amico degli imputati, ha rilasciato dichiarazioni in tv nelle quali ammetteva d' aver visionato frame della notte di follia. L' intervista è stata depositata dagli avvocati della vittima e i pm hanno deciso di procedere per capire quale giro fecero davvero i video.

La legge italiana - entrata in vigore alcune settimane dopo il 17 luglio 2019 - punisce «con la reclusione da uno a sei anni anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video stessi, li invia, cede, pubblica, o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».

Grillo e gli altri hanno sempre negato d' averlo fatto, ma le esternazioni tv fanno pensare a qualcosa di diverso e i nuovi accertamenti serviranno a sciogliere i dubbi. L' indagine per "revenge porn" diventa così il terzo fascicolo parallelo a quello sulla violenza vera e propria, insieme ai rilievi sulla violazione del segreto istruttorio per la ripetuta pubblicazione dei verbali e a un' altra branca dopo che Silvia aveva rivelato agli inquirenti d' aver subito abusi pochi mesi prima, in tenda, da un coetaneo norvegese.

Per orientarsi è necessario fissare alcuni paletti e focalizzare ciò che si materializzerà oggi a partire dalle 14 davanti al giudice dell' udienza preliminare Cristina Interlandi. Alla fine di giugno il procuratore capo di Tempio Gregorio Capasso ha chiesto di processare i ventiduenni genovesi Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

I primi tre sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti appunto di Silvia, conosciuta quella sera al Billionaire, e d' un secondo abuso per la foto a sfondo sessuale scattata davanti all' amica di lei Roberta, che dormiva su un divano. Corsiglia invece avrebbe violentato la studentessa da solo, in due momenti diversi: dopo essersi appartato con lei in camera e sotto la doccia.

Oggi, oltre alle vittime, potrebbero chiedere di costituirsi come parti civili diverse associazioni a tutela dei diritti delle donne. Sempre Tempio, nei giorni scorsi, è stata al centro d' un caso con molte similitudini a quello di Grilo jr.

La Procura ha formulato istanza d' archiviazione per la denuncia presentata da due ragazze che sostenevano d' essere state stuprate sempre nel luglio 2019, in spiaggia vicino a Porto Cervo da quattro campani, usciti da una discoteca. I pm hanno tuttavia proposto di proscioglierli poiché un video certificherebbe il consenso al rapporto di gruppo: i legali delle giovani, tutte laziali e ventiduenni, hanno presentato opposizione e a settembre i magistrati decideranno se archiviare definitivamente.

