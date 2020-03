INTANTO A SAN MARINO I CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS SONO 10, E UNA PERSONA È MORTA – IL DATO È NOTEVOLE, VISTO CHE SONO STATI FATTI 37 TAMPONI. 7 SONO RICOVERATI (UUNO IN RIANIMAZIONE) E 3 A CASA – 98 PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON GLI INFETTI SONO IN QUARANTENA DOMICILIARE PREVENTIVA

Coronavirus, a San Marino 10 casi positivi e un decesso

san marino

(LaPresse) - Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie di San Marino ha reso noto che i casi positivi di coronavirus sono 10, di cui 7 ricoverati all’Ospedale di San Marino (uno in Rianimazione in condizioni serie ma stabili, 6 ricoverati nella nuova ala al 2° piano con sintomatologia moderata) e 3 presso il proprio domicilio (in condizioni buone). Una persona è morta. Sono 37 i tamponi totali effettuati, di cui 19 risultati negativi, 11 positivi e 7 in attesa di esito.

san marino 1

Coronavirus, a San Marino 10 casi positivi e un decesso-2

(LaPresse) - Sono 98 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (54) compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario. Nella mattinata, 9 persone hanno terminato la quarantena. Dei casi positivi, il range d’età va dai 68 ai 93 anni; di essi, 5 sono femmine e 5 maschi.

il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 1 meme sul coronavirus 2 CORONAVIRUS IN FRANCIA ospedale di wuhan 1 coronavirus 3 coronavirus 9