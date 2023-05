INTELLIGENZA ARTIFICIALE, INCULATA REALE – MICROSOFT HA CONGELATO GLI STIPENDI DI TUTTI I DIPENDENTI PER GENERARE “UN RENDIMENTO SUFFICIENTE” PER INVESTIRE NELL’IA – NONOSTANTE L’ONDATA DI LICENZIAMENTI PER FERMARE LE PERDITE, NELL'UTIMO MESE LE VENDITE TRIMESTRALI DELL’AZIENDA HANNO SUPERATO LE PREVISIONI. MA IL COLOSSO TECONLOGICO HA BISOGNO DI CASH DA SPENDERE NELLA RICERCA SU CHATGPT E HA DECISO DI CHIUDERE I RUBINETTI AGLI IMPIEGATI...

[…]Microsoft […] ha […]deciso di congelare gli stipendi di tutti i suoi dipendenti a tempo pieno. Tra i motivi che hanno spinto l'azienda alla decisione, ha spiegato l'amministratore delega delegato Satya Nadella in una nota interna, la necessità per l'azienda di generare "un rendimento sufficiente" per investire nel grande cambiamento della piattaforma verso l'intelligenza artificiale.

Nadella ha comunque ricordato da un lato che Microsoft ha già aumentato i compensi nel 2022 e che l'azienda prenderà in considerazione la possibilità di aumentare gli stipendi per i lavoratori a ore. "Come azienda, siamo consapevoli che la gestione di un ambiente economico dinamico e di un importante cambiamento di piattaforma ci impone di prendere decisioni critiche su come investire nel nostro personale", ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

La decisione della società arriva dopo l'annuncio nei mesi passati di massicci tagli operati dal settore tech. Una raffica di licenziamenti che non ha risparmiato nemmeno Microsoft. Allo stesso tempo il mese scorso l'azienda ha registrato profitti e vendite trimestrali superiori alle previsioni annunciando anche nuovi investimenti in OpenAI e in un chatbot per la ricerca su Internet di Bing, una strategia per incrementare le vendite future dei servizi cloud Azure, degli annunci di ricerca e dei programmi di produttività per l'ufficio.

"Come gruppo dirigente, non prendiamo alla leggera questa decisione, che abbiamo valutato per diversi mesi", ha dichiarato Nadella nella sua nota. "Quest'anno le condizioni economiche sono molto diverse sotto diversi punti di vista, tra cui la domanda dei clienti, il mercato del lavoro e gli investimenti necessari per il prossimo ciclo di innovazione".