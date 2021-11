INTERROMPI IL SESSO QUANDO RAGGIUNGI L’ORGASMO? RIFIUTI DI RICAMBIARE IL TUO AMANTE CON SESSO ORALE? HAI MAI INVIATO UNA TUA FOTO SEXY SENZA CHE TI FOSSE RICHIESTA? O IGNORATO IL SUGGERIMENTO DI ANDARTENE DOPO UN’AVVENTURA DI UNA NOTTE? SPINGI COME UN MARTELLO PNEUMATICO E CHIEDI CONTINUAMENTE "STAI GODENDO?" - SE RISPONDI SÌ A UNA DELLE DOMANDE PRECEDENTI, LE TUE MANIERE A LETTO POTREBBERO AVERE BISOGNO DEI CONSIGLI DI TRACEY COX…

Dagotraduzione dal Daily Mail

Di Tracey Cox

Tracey Cox

Hai mai inviato una tua foto sexy senza che ti fosse richiesta? O ignorato il suggerimento di andartene dopo un’avventura di una notte? Interrompi il sesso quando raggiungi l’orgasmo? Rifiuti di ricambiare il tuo amante con sesso orale?

Se rispondi sì a una delle domande precedenti, le tue maniere a letto potrebbero avere bisogno di una revisione! Ci sono regole universali che tutti dovrebbero seguire se vuoi mostrare rispetto e far sapere ai tuoi amanti che sei di classe.

Cosa è corretto e cosa no? Ecco la mia guida al galateo del buon sesso: le cose che separano lo sciatto e lo squallido dall’elegante e le educate.

Rispondere alla domanda: Quanti amori hai avuto?.

Di classe: una persona che ha avuto un amante solo ma non ha usato protezioni è molto più rischiosa di una che ha dormito con 30 diversi partner proteggendosi. Meglio comunque rifiutare di piegarsi alle pressioni per rivelare qualcosa difficile da accettare: «Non mi interessa il passato e un numero non significa nulla. Tutto ciò che mi interessa è quello che accadrà in futuro, ora che ci siamo incontrati». Evitare di fare questa domanda è l’ideale.

Pacchiano: offendersi e dire: «Stai insinuando che sono promiscua/o?», oppure fare pressioni per ottenere una risposta, o ancora dire che sei pronto ad accettare qualcune risposta, e poi scappare e/o esprimere giudizi.

Sexting.

Di classe: chiedere prima di inviare qualcosa anche di lontamente sessuale. Inviare una foto erotica o artistica piuttosto che un’immagine in piano piano delle tue parti intime. Mantenere le foto che il tuo amante ti manda al sicuro da sguardi indiscreti. Non mostrare mai il tuo viso o qualsiasi caratteristica rivelatrice nelle foto che invii. Eliminare subito foto quando richiesto.

Pacchiano: inviare immagini scottanti non richieste, o foto sexy di qualcuno che non vuole. Mostrare foto e testi sexy di altre persone ai tuoi amici. Minacciare o ricattare le persone.

Gestire un’avventura di una notte.

Di classe: un no significa “no”. Non essere egoista: potrebbe essere una tantum, ma non è solo una questione di piacere. Non dire niente se non ricordi il suo nome. Aspetta 15 minuti dopo il sesso, poi inventa una scusa per tornare a casa. Lascia il tuo numero di telefono, ma senza pretendere di essere richiamato.

Pacchiano: arrabbiarsi o infastidirsi se alla fine non fate sesso; non preoccuparti di chiedere cosa piace o non piace all’altra persona; rifiutarsi di accettare il suggerimento di andarsene, quando è ovvio che la richiesta è questa; farsi dare il numero di telefono ma non avere intenzione di chiamare.

Igiene sessuale e ambiente.

Di classe: essere ben curati, con unghie lisce e pulite, una doccia recente, peli pubici sotto controllo. Lenzuola fresche di bucato, una camera da letto ordinata e un’illuminazione lusinghiera. Punti extra a chi tiene champagne in frigo e qualche bottiglia di vino decente.

Pacchiano: vestiti gettati sul pavimento, contenitori da asporto svuotati e posacenere traboccante sul tavolino. In frigo solo latte, pile di vestiti da stirare nell’angolo della camera da letto, e un letto sfatto e disordinato. Punti in meno per unghie sporche, alito e genitali maleodoranti e un’illuminazione troppo intensa.

Trattare con i preservativi.

Di classe: supponendo che i preservatici siano la norma per tutti gli incontri casuali o nuovi, è bene avere sempre un preservativo di buona qualità con sé. Indossarlo senza che venga richiesto. Ricordarsi di tenerlo alla base prima di ritirarsi. Smaltirlo con discrezione.

Pacchiano: rifiutarsi di indossarne uno, non averne nessuno con sé; tirare fuori una confezione da 20 in cui ne p rimasto uno solo.

Sesso orale.

Di classe: se ci mette troppo tempo, dire: “sei così grande, ho bisogno di riposarmi» oppure: «lascia che ti guardi mentre fai da te. Fa caldo». Togliere discretamente la bocca e continuare usando la mano nel momento cruciale, se non si vuole deglutire.

Pacchiano: uomini che non si lavano; uomini che ti mettono le mani sulla nuca e ti spingono verso il basso; uomini che danno per scontato che sia giusto eiaculare in bocca, senza prima chiedere; uomini che non ricambiano.

I suoi orgasmi

Di classe: lei viene prima, ma non arrabbiarti se non ha un orgasmo. Invita il suo vibratore a letto con voi, chiedi feedback e indicazioni.

Pacchiano: tralasciare i preliminari, andare dritto al rapporto e penetrale in pochi minuti; spingere come un martello pneumatico; chiedere ogni tre minuti: «ne hai già avuto uno?».

Problemi al pene.

Di classe: afferrare un pene che è piccolo, guardarlo negli occhi e dire: «Sei così sexy». Non prenderla sul personale se ha difficoltà di erezione.

Pacchiano: fissare il suo pene e dire: «lo sentirò anche io?»; fare un commento tagliente se lui raggiunge l’orgasmo e tu no; ridere o ridicolizzarlo se le cose non vanno secondo i piani; fare storie se un’erezione vacilla.

Durante il sesso.

Di classe: fare molti complimenti. Mettere la loro mano dove vuoi e guidarli dove è meglio. Essere attenti al linguaggio del corpo. Mai dare per scontato che ci sia una regalo per tutti.

Pacchiano: sdraiarsi e aspettare che l’altra persona faccia tutto. Leggere un messaggio sul telefono durante il rapporto; interrompere tutte le attività sessuali appena raggiunto l’orgasmo.

Dopo il sesso.

Di classe: scivolare discretamente via e riapparire con i fazzoletti. Dire quanto ti è piaciuto con motivi specifici; coccole; non arrabbiarsi se il partner si addormenta.

Pacchiano: non appena finito andarsi a fare una doccia. Diventare irritabile se non ti dicono quanto sei bravo. Andarsene non appena finito senza alcuna spiegazione.

Trattare con i coinquilini.

Di classe: rimanere tranquilli ed essere discreti. Spiegare chi sei se incontri qualcuno dentro casa. Essere educato e amichevole.

Pacchiano: fare molto rumore dopo che ti è stato detto che le pareti sono sottilissime. Mettersi a chiacchierare con un coinquilino sexy; ignorare altre persone che vivono lì, andare in giro mezzo nudo, servirsi dal frigo senza contegno, fare una doccia nell’unico bagno, lasciare gli asciugamani bagnati sul pavimento.