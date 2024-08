28 ago 2024 19:00

INTORNO AL CASO DI SHARON VERZENI C’È UNA CORTE DEI MIRACOLI – DOPO IL SOSIA DI JOHNNY DEPP INTERROGATO COME PERSONA INFORMATA DEI FATTI, ARRIVA “GIBBA”, AL SECOLO PAOLO CAMPANARDI, PROTAGONISTA DELLA SERIE “METAL DETECTIVE”, IN ONDA SU DMAX – GUIDERÀ IL GRUPPO DI VOLONTARI CHE, PER LE STRADE DI TERNO D'SIOLA, VANNO ALLA RICERCA DEL COLTELLO UTILIZZATO DAL KILLER PER UCCIDERE LA 33ENNE, O DI ALTRI “REPERTI” UTILI PER L'INDAGINE – “GIBBA”È UNA GUIDA STORICA, E SI OCCUPA DI RICERCA MILITARE E RECUPERO DI OGGETTI DELLA LA PRIMA E DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE…