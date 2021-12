IO NON STO CON GLI IPPOPOTAMI - IN SUDAFRICA DUE DONNE SONO STATE AGGREDITE DA UN IPPOPOTAMO MENTRE VISITAVANO UNA RISERVA NATURALE: L'ANIMALONE HA AFFERRATO UNA DELLE DUE COME UNA "BAMBOLA DI PEZZA" MORDENDO ENTRAMBE LE GAMBE E "HA SQUARCIATO LO STOMACO" DELL'ALTRA: "TENEVA LE SUE VISCDRE IN MANO CERCANDO DI FARLE STARE DENTRO" - DUE OPERAZIONI CHE SONO COSTATE ALLA RISERVA UNA RECENSIONE CON UNA STELLA SU TRIP ADVISOR...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Natasha Vrany accarezza un ippopotamo

Una donna sostiene di essere stata «sbattuta in giro come una bambola di pezza» da un ippopotamo infuriato che «ha anche squarciato lo stomaco di sua cugina» in una fattoria sudafricana.

Natasha Vrany, 39 anni, di Alberton, ha affermato che lei e sua cugina Belinda Newman, 62 anni, sono state attaccate da un ippopotamo mentre visitavano Jessica's Place a Hoedspruit, nel Limpopo, il 14 novembre.

Ippopotamo Jessica

La famosa riserva naturale, gestita da Tonie e Shirley Joubert, ospita due ippopotami: Jessica, 21 anni, e Richie, 9 anni, ed è quest’ultimo, secondo la signora Vrany, ad averle attaccate.

I due ippopotami sono stati salvati dalla coppia quando erano piccoli e da allora hanno vissuto «come bambini» in casa, e i visitatori possono nutrire Jessica e farle un massaggio alla schiena, almeno a quanto riporta il sito web della riserva.

Ferita alla gamba di Natasha

La signora Vrany ha detto a Independent Online (IOL) che lei e sua cugina erano sedute sul prato dei Joubert quando l’ippopotamo Richie è uscito correndo da un fiume lì vicino e le ha attaccate, sbattendo lei a terra e «facendo a pezzi» lo stomaco della signora Newman.

Ma il proprietario Joubert ha detto che Richie non ha attaccato le due donne, sostenendo che il responsabile potrebbe essere un ippopotamo selvaggio. Ci sono ippopotami selvatici che vivono nel vicino fiume Blyde. Joubert ha anche affermato che l'incidente non è avvenuto nei suoi locali e ha detto di aver messo a rischio la propria vita cercando di salvare le due donne dall'animale selvatico.

Ippopotamo Jessica 2

La signora Vrany ha affermato di aver subito due operazioni dall'attacco, e anche sua cugina è stata operata. La signora Vrany ha lasciato a Jessica's Place una recensione con una stella su TripAdvisor in seguito all'incidente, e ha dettagliato cosa è successo nel presunto attacco esortando gli altri a non frequentare la riserva naturale.

Parlando con IOL dell'attacco, la signora Vrany ha affermato che Richie era uscito dal fiume e l'aveva spinta a terra. «Quando mi sono rialzata, Richie mi ha spinta a terra e ha iniziato a mordermi entrambe le gambe e a lanciarmi in giro come una bambola di pezza. Aveva entrambe le mie gambe in bocca e mordeva più forte ogni secondo».

ippopotamo

La signora Vrany ha affermato che Richie l'ha portata verso il fiume mentre gridava per chiedere aiuto, mentre il signor Joubert, che all'epoca non aveva un'arma, stava schiaffeggiando l'animale.

A quel punto sua cugina è saltata sulla schiena dell'ippopotamo, e l’animale l’ha lasciata andare solo per accanirsi sulla donna. «L’ha spinta a terra e ha iniziato a squarciarle lo stomaco». La signora Vrany ha cercato aiuto in casa, ma è svenuta. Quando si è svegliata, la cugina era in piedi sopra di lei «e teneva le sue viscere in mano per cercare di farle stare dentro».

«È stata l'esperienza più traumatica di tutta la mia vita e ho ancora gli incubi».