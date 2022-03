7 mar 2022 11:50

E IO PAGO! - SECONDO IL "DAILY MAIL", IL PRINCIPE CARLO SGANCERA' 7 MILIONI DI EURO PER AIUTARE IL FRATELLO, ANDREA, A PAGARE LA TRANSAZIONE CON VIRGINIA ROBERTS - I TEMPI STRINGONO E AL DUCA DI YORK SAREBBERO RIMASTI SOLO DIECI GIORNI PER ONORARE L'ACCORDO CON CUI HA EVITATO UNA CAUSA PER ABUSI SESSUALI A NEW YORK - ALTRI DUE MILIONI DOVREBBERO ARRIVARGLI DALLA REGINA...