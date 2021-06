IO SPERIAMO CHE ME LA “CAL” - DOPO BERT STERN, RITTS, AVEDON, LINDBERGH, BRUCE WEBER, ANNIE LEIBOVITZ, TESTINO, HELMUT NEWTON, TERRY RICHARDSON, SARA' IL ROCKETTARO BRYAN ADAMS A REALIZZARE GLI SCATTI DEL CALENDARIO PIRELLI 2022 (IL PROSSIMO LO FARA' RINO BARILLARI?) - DOPO LO STOP COVID DI UN ANNO, “THE CAL” TORNA CON LE FOTO DEL CANTANTE CHE ALLA CARRIERA SUL PALCO HA AFFIANCATO QUELLA DIETRO L'OBIETTIVO - VIDEO

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

Il ritratto alla regina Elisabetta, nel suo Giubileo d' Oro, la cui immagine poi è stata usata anche per un francobollo. E gli scatti a Mickey Rourke, che nel 2006 gli hanno fatto conquistare il primo Lead Award, seguito da quelli del 2012 e del 2015 per la fotografia di moda e da molti altri premi.

Le immagini delle star, da Amy Winehouse a Pink, da sir Mick Jagger a Robbie Williams, da Dustin Hoffman a John Boyega.

E quelle di bellezze iconiche, come Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Pamela Anderson, Monica Bellucci. Ora, il Calendario Pirelli. Il primo dopo la sospensione decisa lo scorso anno per la pandemia - pause c' erano già state nel 1967 e dal 1975 al 1983 - e, soprattutto, il primo firmato da un rocker.

I PREMI

Sarà Bryan Adams a realizzare gli scatti del Calendario Pirelli 2022. Sì, proprio l' autore di successi come Cuts Like a Knife, Summer of 69, (Everything I Do) I Do It for You - che ha fatto sospirare una generazione, nella colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner - e ancora All for Love, Have You Ever Really Loved a Woman? e tanti ancora. E che si è aggiudicato 3 Academy Award, 5 nomination al Golden Globe e un Grammy Award. È stato l' artista stesso, ieri, a dare l' annuncio sui social.

«Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022», il suo commento. «Unire la fotografia e la musica per The Cal è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato».

I RICONOSCIMENTI

Una sorpresa. Non del tutto, forse. Il musicista, infatti, alla carriera sul palco ha affiancato quella dietro l' obiettivo sin da fine anni Novanta, pubblicando i suoi ritratti su Vogue, Vanity Fair, GQ e Harper' s Bazaar e sul suo magazine Zoo, realizzando importanti campagne di moda ma pure di sensibilizzazione e progetti - American Women, Exposed, Wounded: The Legacy of War, sui veterani di guerra e Homeless - tra libri fotografici e mostre. E, anche in questo ambito, come nella musica, collezionando riconoscimenti. Ora, la sfida di The Cal.

LA VISIONE

Pubblicato per la prima volta nel 1964, infatti, il Calendario Pirelli ha segnato la storia di fotografia, fascino, anche desiderio, e lo ha fatto con alcune tra le più grandi firme della fotografia contemporanea, da Helmut Newton - il suo Calendario è stato realizzato nel 1986 e pubblicato nel 2014 - a Richard Avedon, Bruce Weber, Annie Leibovitz e molti altri. Ora, tra i maestri, entra Adams, forte di una visione collaborativa dello scatto, in un dialogo tra fotografo e soggetto, che sa farsi gioco, provocazione, confessione.

«Una danza silenziosa», così definisce il ritratto. E «un privilegio» la possibilità di scattarlo. In taluni casi, una conquista. È stato lo stesso artista a raccontare il segreto della foto alla regina Elisabetta. Si è presentato con una storica Deardorff, e la regina, che non si aspettava una macchina di quel tipo - «Non ne vedevamo da un po' così», gli ha detto - ha sorriso e gli ha concesso qualche minuto in più di posa. E sì che Adams ha coltivato la sua passione per la fotografia fino a farne - parallela - professione, da autodidatta.

LE ORIGINI

Il suo amore per l' obiettivo è nato quando non era ancora adolescente, usando le macchine fotografiche dei genitori. La musica si è manifestata come vocazione già a 15 anni - la fama è arrivata nel 1983 e quest' anno uscirà il suo quindicesimo album - ma la fotografia è rimasta sempre ben più di un passatempo.

Ha realizzato immagini per suoi lavori musicali. Poi, pure per altri artisti, come Amy Winehouse e Anastacia. Nel tempo, ha immortalato tante star. Ed è forse proprio tra i suoi scatti, magari a bellezze già immortalate in passato nel Calendario, che bisogna cercare indizi per immaginare i suoi sguardi sul 2022.

Davanti all' obiettivo di Adams, Kate Moss è statuaria, sensuale ma distante. Linda Evangelista pare uscire da una dimensione quasi fiabesca. Nadja Auermann è provocante e combattiva. E così via. Per ogni donna, una visione.

