Un elefantino ferito è stato salvato da un gruppo di militari dopo essere caduto in un serbatoio d’acqua. È accaduto a Guwahati, in India dove il piccolo e la mamma si erano avvicinati al serbatoio di raccolta dell’acqua piovana per bere. I due erano entrati, ma l’elefantino in difficoltà tentava disperatamente di uscire senza riuscirci.

Un gruppo di militari è stato allertato ed è entrato subito in azione, cercando in ogni modo di tirarlo fuori: prima afferrandolo per il torso e le orecchie e poi aiutandosi con delle corde. La mamma è stata tenuta a distanza con un bastone: preoccupata per il piccolo non faceva altro che interferire involontariamente nei soccorsi.

Alla fine è entrata in funzione anche un’escavatrice che è riuscita ad aiutare il piccolo a uscire.

