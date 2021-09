3 set 2021 18:08

IPHONE LENTO? PROVATE A “TRASFERIRVI” IN FRANCIA! - ALCUNI UTENTI CINESI HANNO SCOPERTO CHE PER LIMITARE IL RALLENTAMENTO DEGLI IPHONE È SUFFICIENTE IMPOSTARE LA FRANCIA COME AREA GEOGRAFICA DEL DISPOSITIVO – NON È CHIARO IL MOTIVO, MA PROBABILMENTE È LEGATO ALLA SEVERITÀ CON CUI PARIGI HA AFFRONTATO IL "BATTERYGATE", OVVERO IL RALLENTAMENTO DI ALCUNI TELEFONINI DI VECCHIE GENERAZIONI – MA ATTENZIONE, CI SONO ANCHE DEGLI SVANTAGGI NEL CAMBIARE L’AREA GEOGRAFICA…