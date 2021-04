IRPINIA DI SANGUE – UN UOMO È STATO UCCISO A COLTELLATE DALLA FIGLIA DICIOTTENNE E DAL FIDANZATO A CERVINARA, IN PROVINCIA DI AVELLINO. I DUE AVEVANO PIANIFICATO UNA STRAGE: VOLEVANO STERMINARE L’INTERA FAMIGLIA DI LEI. IL PIANO SI È BLOCCATO DOPO CHE LA MADRE E LA SORELLA HANNO INIZIATO A URLARE E LORO SONO SCAPPATI. UNA VOLTA TROVATI, HANNO CONFESSATO TUTTO

Da www.fanpage.it

aldo gioia

Elena Gioia, 18 anni, e Giovanni Limata, quasi 23 anni. Lei è di Avellino, lui di Cervinara, un piccolo comune vicino. Fidanzati, ma la loro è una relazione osteggiata dai genitori di lei, in particolare dal padre, Aldo Gioia, 53 anni, geometra alla Fca di Pratola Serra.

Il motivo è semplice: Aldo non vuole che la figlia frequenti il ventitreenne già pregiudicato con piccoli precedenti ma soprattutto da tempo tossicodipendente.

giovanni limata

Per questo suo atteggiamento aveva già litigato col ragazzo: nel giugno 2019, il 23enne originario di Benevento e residente a Cervinara, aveva affrontato l'uomo minacciandolo con una sciabola.

È in quest'ambito di tensione e scontro che matura l'orrore. Perché Elena e Giovanni pianificano una strage: sterminare l'intera famiglia, il padre in primis, poi la moglie e l'altra figlia più piccola.

Nella serata di ieri, 23 aprile, il piano viene eseguito, seppur in parte. Elena apre la porta di casa al quinto piano di corso Vittorio Emanuele con la scusa di dover uscire a gettare l'immondizia. Giovanni, col volto travisato. Il ragazzo si avventa sull'uomo che intanto si è addormentato sul divano. Lo pugnala più e più volte (7 in tutto) con un grosso coltello da cacciatore e lo lascia in fin di vita in una pozza di sangue.

aldo gioia.

Il piano si blocca, perché le donne urlano e chiamano il 113. I due fidanzati dunque scappano via. Gli investigatori trovano trovato tracce di sangue nell'androne del palazzo, incrociano gli elementi raccolti dai primi racconti della moglie della vittima con i messaggi trovati sui cellulari della famiglia Gioia. Ma poche ore dopo, il quadro si chiarisce.

elena gioia

E i due confessano agli uomini della Squadra mobile della Questura di Avellino che ha svolto le indagini su delega della Procura irpina, che avrebbero voluto uccidere tutti i membri della famiglia della ragazza e non solo il padre.

Decisivi i messaggi contenuti nei telefonini dei due giovani per permettere agli investigatori di ricostruire il tutto. Attraverso interrogatori e l'analisi di conversazioni e messaggi presenti sui cellulari dei due giovani emerge l'epilogo di una vera e propria strage pianificata dalla coppia, fortunatamente solo parzialmente portata a termine. Si attende adesso il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Aldo Gioa, morto all'ospedale Moscati, dove la notte scorsa è giunto agonizzante per le 7 coltellate al torace e all'addome .

macchia di sangue dopo l'omicidio di aldo gioia