A ISCHIA SI MAGNA, SI BEVE, SI FISCHIA E… SI RITIRA LA PATENTE AL RAPPER CLEMENTINO - IL CANTANTE ERA SULL'ISOLA OSPITE DI UN EVENTO CINEMATOGRAFICO MA, MENTRE TORNAVA IN ALBERGO ALLA GUIDA DI UN VAN PER IL TRASPORTO DEI TURISTI, È STATO FERMATO DALLA POLIZIA - IL RAPPER NON ERA AUTORIZZATO A GUIDARE IL MEZZO. ALLA FINE, A LUI E AI SUOI AMICI NON È RIMASTO ALTRO MODO PER RAGGIUNGERE IL LORO HOTEL, SE NON QUELLO DI…

Novella Toloni per ilgiornale.it

Una multa, il ritiro della patente e il ritorno in hotel in taxi. L'ultima serata trascorsa sull'isola di Ischia da Clementino non è stata proprio felice. Il rapper napoletano è stato fermato dalla polizia locale nel corso di un normale controllo stradale, ma lui quel mezzo - un van da noleggio con conducente (Ncc) - non era autorizzato a guidarlo, così è scattata la contravvenzione e il ritiro della patente.

Sull'isola di Ischia Clementino è di casa. Il rapper, reduce dalla conduzione della trasmissione Made in Sud su Rai Due al fianco di Lorella Boccia, è ospite abituale del Global Fest, che si svolge da anni sull'isola. Dopo avere presenziato all'ultima serata, il cantante partenopeo si era recato in un noto locale ischitano per un'esibizione dal vivo, ma quando stava rientrado al suo albergo insieme a altri amici - tra i quali Moreno, ex volto di Amici di Maria De Filippi - è stato fermato dalla polizia.

La comitiva viaggiava a bordo di un monovolume da noleggio con conducente, classificato Ncc, di proprietà di una ditta di autotrasporti isolana. Un mezzo utilizzato per portare in giro per l'isola i turisti. All'alt degli agenti, impegnati in un regolare controllo stradale, Clementino si è fermato e ha mostrato la sua patente, ma i poliziotti si sono subito accorti che il suo documento non era valido per condurre quel tipo di veicolo.

A poco sono valse le spiegazioni del rapper e degli amici che, secondo Il dispari quotidiano locale, avrebbero cercato di fare leva sulla popolarità di Clementino. Così è scattato il ritiro immediato della patente del cantante. Ma non solo. Al momento della constatazione dell'infrazione, gli agenti hanno anche multato il proprietario del mezzo Ncc e il van è stato fermato. E alla fine, a Clementino e amici non è rimasto altro modo per raggiungere il loro hotel, se non quello di chiamare un taxi.

