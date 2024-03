ISIS-K, LA NUOVA SPINA NEL FIANCO - CONOSCIUTO ANCHE COME WILAYAT KHORASAN, IL GRUPPO È LA BRANCA AFGHANA DELL’ISIS APPARSA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2014 - IL NOME KHORASAN SI RIFERISCE A UNA REGIONE STORICA CHE COMPRENDE PARTI DELL’IRAN, DELL’AFGHANISTAN E DEL PAKISTAN – L’RGANIZZAZIONE TERRORISTICA VUOLE CREARE UN NUOVO CALIFFATO CHE RIUNISCA QUESTI TRE PAESI, MA ANCHE ALCUNE EX REPUBBLICHE SOVIETICHE, COME IL TURKMENISTAN, IL TAGIKISTAN E L’UZBEKISTAN…

Estratto dell’articolo dal www.fattoquotidiano.it

Dopo l’attentato nella sala da concerti Crocus City Hall di Mosca di venerdì 22 marzo, che ha causato la morte di almeno 93 persone, è arrivata la rivendicazione da parte dell’Isis K, lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Conosciuto anche come Wilayat Khorasan, il gruppo è la branca afghana dell’Isis apparsa per la prima volta nel 2014. Il nome Khorasan si traduce in “La terra del sole”, e secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali, si riferisce a una regione storica che comprende parti dell’Iran, dell’Afghanistan e del Pakistan.

Wilayat Khorasan si pone come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca questi tre Paesi, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l’Uzbekistan. Una chiara minaccia per la Russia, che non dimentica le ribellioni islamiste nel Caucaso settentrionale, in particolare in Daghestan e in Cecenia con le due guerre degli anni ’90 e una lunga serie di sanguinosi attentati che fecero stragi di civili in varie città russe, compresa la capitale.

Oggi è Sanaullah Ghafari, alias Shahab al-Muhajir, il leader del gruppo: secondo il Dipartimento di Stato Usa, l’emiro è stato nominato nel giugno 2020. E sotto la sua guida, come altri gruppi terroristici, l’Isis-K prende di mira le forze statunitensi, i loro alleati e i civili.

A differenza di altre organizzazioni, l’Isis-K ha combattuto apertamente anche contro altre organizzazioni islamiche estremiste, come i talebani: sono loro i responsabili dell’attentato suicida all’aeroporto di Kabul del 26 agosto 2021. Ed era pronta ad attivarsi anche contro le comunità ebraiche come vendetta per le operazioni israeliane a Gaza […]

