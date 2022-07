ISO-HARD! “HO IL DESIDERIO DI INNAMORARMI, MA NON RINCORRO NESSUNO” – ELISA ISOARDI SI FA FOTOGRAFARE DA “GENTE” IN VERSIONE SIRENETTA NEL MARE DI FREGENE. POI IN SPIAGGIA, INSIEME AL SUO PERSONAL TRAINER: “OGNI MATTINA MI DEDICO AL PADEL O AL TENNIS. LA SILHOUETTE NON È QUELLA DEI VENT’ANNI, MA SE PENSI CHE A DICEMBRE LE PRIMAVERE SARANNO 40, MI VOGLIO BENE E MI ACCETTO…” (ANCHE NOI!)

elisa isoardi in mare a fregene

“Ho il desiderio di innamorarmi, certo, ma non rincorro nessuno. Sono in equilibrio con me stessa”. Elisa Isoardi paparazzata dal settimanale “Gente” mentre si allena sulla spiaggia di Fregene confida i suoi desideri per il futuro ma mostra anche di essere serena e appagata. Pronta per ripartire a settembre si dedica al fitness tra bagni in mare, corsa e pesi, mostrando il suo fisico sinuoso e tonico.

Elisa Isoardi si allena tanto. Lo ha sempre fatto. “Ogni mattina mi dedico al padel o al tennis, cammino tanto con il mio cagnolino Zen e tre volte alla settimana mi alleno con Alessandro, un personal trainer, sul lungomare di Fregene” racconta la Isoardi a “Gente”.

ELISA ISOARDI IN COPERTINA SU GENTE

“Ho scelto di trasferirmi da Roma a Fregene. Sono pochi chilometri, è vero, ma c’è il mare vicino a me che fa da sfondo alle mie sessioni di sport, ho una casa con giardino, che è diventato il mio ufficio a cielo aperto. Per me sono privilegi che fanno bene all’anima” ha continuato la conduttrice tv che infatti mostra sempre scorci di vita all’aria aperta sul suo profilo social.

“La silhouette non è quella dei vent’anni, ma se pensi che a dicembre le primavere saranno 40, mi voglio bene e mi accetto con orgoglio per la donna che sono diventata” dice ancora la Isoardi che al momento è single ma ha aperto le porte all’amore. “Aspetto che accada, aspetto la persona giusta e questa attesa rilassata penso dia più valore a me stessa e ai sentimenti. A quelli veri…” si augura.

