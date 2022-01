UN ISOLAMENTO BEN FATTO, ANZI FATTONE - A NEW YORK ARRIVANO I COVID HOTEL CON SPINELLO: IN QUESTI LUOGHI I CONTAGIATI COSTRETTI A STARE IN QUARANTENA POTRANNO ACQUISTARE E FUMARE MARIJUANA, PERCHÉ "AIUTA A SCARICARE LO STRESS" - GLI OSPITI QUINDI GODRANNO DI UNA SORTA DI ORA D'ARIA COL PERMESSO DI LASCIARE LE LORO STANZE, ACCOMPAGNATI DA UN'INFERMIERA CHE LI MONITORA, PER FARSI LE CANNE...

Anna Lombardi per "la Repubblica"

eric adams sindaco new york

Eric Adams, il nuovo sindaco insediatosi la notte di Capodanno, insiste: «New York è totalmente aperta e viva». Ma intanto nello Stato si registra un nuovo triste record di contagi con ben 85.476 nuovi casi registrati il primo gennaio, pari al 22 per cento dei test compiuti.

Di questi, oltre la metà - ben 45.384 - nella sola Grande Mela. Una situazione, la governatrice Kathy Hochul non fa che ripeterlo, che peggiorerà prima di migliorare: con nuove infezioni determinate dall'aggressività del virus, certo, ma anche dalle raddoppiate presenze di vacanzieri dopo i lunghi mesi di confine serrato, e dai raduni festivi.

eric adams sindaco di new york 43

Il picco è atteso intorno al 10-14 di questo mese e proprio per questo una grande banca come Goldman Sachs ha deciso di far rientrare i suoi impiegati in ufficio (dove già le presenze erano contingentate) solo il 18 gennaio: una misura che potrebbe essere imitata anche da altri.

Eppure, il nuovo primo cittadino ha deciso di riaprire, già oggi, le scuole: «La scienza dice che possiamo gestire la situazione». La soluzione consiste semplicemente in più tamponi per tutti, insegnanti e studenti. Evitando "il tutti a casa" il più possibile: se in classe ci sarà un positivo, i compagni verranno sottoposti a tamponi casalinghi.

covid hotel con marijuana a new york 4

Una decisione che lascia però perplessi, visto che - sebbene nuove forniture stanno arrivando in città proprio in queste ore - durante le feste le scorte erano praticamente esaurite.

covid hotel con marijuana a new york 3

Problematica anche la situazione di chi ha bisogno di ricorrere a un Covid Hotel per quarantenarsi a spese della municipalità. Fino a prima della riapertura delle frontiere c'era abbondanza di stanze, ma ora, col ritorno dei turisti, l'offerta in città scarseggia.

covid hotel con marijuana a new york 2

In compenso, come racconta il New York Post, chi è costretto all'isolamento in questi luoghi potrà tranquillamente acquistare e fumare marijuana: «Aiuta gli ospiti a scaricare lo stress». Gli ospiti potranno insomma godere di una sorta di ora d'aria e dunque lasciare le loro stanze - accompagnati da un'infermiera che li monitora - per fumare i loro spinelli.

covid hotel con marijuana a new york 1 covid hotel con marijuana a new york 5