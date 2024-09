ISRAELE NON SI ACCONTENTA DELLA TESTA DI NASRALLAH - L’AERONAUTICA DELLO STATO EBRAICO HA ATTACCATO DI NUOVO UNA ROCCAFORTE DI HEZBOLLAH NEL SUD DI BEIRUT: L’OBIETTIVO È ABU ALI RIDA, RESPONSABILE DELLA SECONDA LINEA DI DIFESA NEL LIBANO MERIDIONALE. IL CORPO INTATTO DEL LEADER DEL MOVIMENTO, UCCISO VENERDÌ DA ISRAELE, È STATO RECUPERATO. I FUNERALI DOVREBBERO SVOLGERSI DOMANI – L’IRAN PROMETTE VENDETTA PER LA MORTE DEL GENERALE PASDARAN ABBAS NILFOROUSHAN

UCCISIONE DI HASSAN NASRALLAH A BEIRUT

MEDIORIENTE: MEDIA, RECUPERATO CORPO NASRALLAH A BEIRUT

(LaPresse) - Il corpo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato recuperato. Lo riporta Sky News. Secondo le informazioni, il corpo è stato trovato intatto sul luogo di un attacco aereo israeliano alla periferia meridionale di Beirut. La causa della morte, apparentemente, è stata un trauma contundente causato dalla forza dell'esplosione durante l'attacco delle forze israeliane di venrdì scorso.

IDF, NUOVO ATTACCO A BEIRUT CONTRO ROCCAFORTE HEZBOLLAH

(ANSA) - Nuovo attacco pochi minuti fa dell'Aeronautica israeliana alla roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut. Lo riferisce l'Idf indicando che a breve fornirà i dettagli dell'operazione.

il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut. 2 foto lapresse

M.O.: MEDIA, OBIETTIVO NUOVO RAID A BEIRUT E' ABU ALI RIDA

(AGI) – L'obiettivo del nuovo attacco israeliano a Beirut e' Abu Ali Rida, comandante dell'unita' Bader del gruppo, responsabile della seconda linea di difesa nel Libano meridionale dopo la zona di confine iniziale. E' quanto riportano i media israeliani. Rida e' l'ultimo comandante militare anziano di Hezbollah rimasto in vita, il che, se le notizie sulla sua morte fossero confermate, lascerebbe Hezbollah senza nessuno dei suoi alti dirigenti militari.

LIBANO: FORZE ISRAELE, UCCISI OLTRE 20 MEMBRI DI HEZBOLLAH IN RAID SU BEIRUT DI VENERDI’

(Nova) - Piu' di 20 membri del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono stati uccisi insieme al leader del gruppo, Hassan Nasrallah, nell'attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf) su Beirut di venerdi' scorso. Lo hanno fatto sapere le stesse Idf.

UCCISIONE DI HASSAN NASRALLAH A BEIRUT

HEZBOLLAH CONFERMA UCCISIONE KARAKI, ERA CON NASRALLAH

(ANSA) - Hezbollah ha annunciato l'uccisione di uno dei suoi comandanti di grado più alto, Ali Karaki, morto nell'attacco aereo israeliano che ha ucciso Hassan Nasrallah venerdì scorso. Lo scrivono diversi media fra cui l'agenzia turca Anadolu. Israele ha ucciso diversi comandanti di grado più alto nel gruppo militante libanese nelle ultime settimane in una serie di attacchi. Tra questi, Nabil Kawak, che sarebbe stato ucciso la notte scorsa. Hezbollah non ha ancora confermato la sua morte.

hezbollah logo

FORSE DOMANI FUNERALI NASRALLAH

Da www.corriere.it

(Marta Serafini) I funerali di Nasrallah dovrebbero svolgersi domani e saranno probabilmente a Dahieh dove – narra la propaganda – il leader stava per non abbandonare i suoi uomini nonostante il pericolo. Previsto tutto il rito di preparazione del corpo che deve essere lavato, con il viso rivolto alla Mecca, ma la tradizione vuole che la sepoltura avvenga possibilmente entro 24 h dalla morte.

MEME SUI CERCAPERSONE DI HEZBOLLAH FATTI ESPLODERE DAL MOSSAD

SIRIA: USA, UCCISI 37 MILITANTI AFFILIATI A ISIS E AL-QAUEDA IN DUE ATTACCHI

(LaPresse/AP) - In Siria, 37 militanti affiliati all'Isis e a un gruppo legato ad al-Qaeda sono stati uccisi in due attacchi. Lo ha riferito l'esercito degli Stati Uniti, spiegando che due dei morti erano militanti di alto rango. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha affermato di aver colpito la Siria nordoccidentale martedì, prendendo di mira un militante di alto rango del gruppo Hurras al-Deen legato ad al-Qaeda e altri otto. Il militante era responsabile della supervisione delle operazioni militari.

HASSAN NASRALLAH

L'esercito Usa ha anche comunicato di un attacco all'inizio di questo mese, il 16 settembre, in cui è stato condotto un "attacco aereo su larga scala" su un campo di addestramento dell'Isis in una remota località segreta nella Siria centrale. L'attacco ha ucciso 28 militanti, tra cui "almeno quattro leader siriani". "L'attacco aereo interromperà la capacità dell'Isis di condurre operazioni contro gli interessi degli Stati Uniti, così come i nostri alleati e partner", si legge nella dichiarazione.

LIBANO, IRAN: VENDICHEREMO MORTE GENERALE PASDARAN NILFOROUSHAN

razzo di hezbollah esplode in un autostrada israeliana 2

(askanews) - L'Iran reagirà all'uccisione del generale dei pasdaran Abbas Nilforoushan, morto in un bombardamento israeliano su Beirut: lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi.

"Non c'è alcun dubbio che questo orribile crimine commesso dal regime sionista non rimarrà senza risposta", ha concluso Aragchi. Nilforoushan era il responsabile delle forze al Quds, un'unità dei Guardiani della Rivoluzione dispiegata in Libano a fianco delle milizie sciite di Hezbollah. Nilforoushan è stato ucciso nello stesso raid costato la vita venerdì al leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto insieme ad altri comandanti delle milizie in un bombardamento su un quartiere meridionale della capitale libanese.

HASSAN NASRALLAH Bashar al Assad festeggiamenti per la morte di nasrallah a Idlib in siria

I VERTICI DI HEZBOLLAH ELIMINATI - CORRIERE DELLA SERA

raid israeliano in libano 2 raid israeliano in libano 1 cratere lasciato dalle bombe israeliane a beirut foto lapresse il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse il palazzo dove si nascondeva nasrallah dopo il raid israeliano a beirut foto lapresse ATTACCHI DI HEZBOLLAH E ISRAELE - GRAFICA LA STAMPA razzo di hezbollah esplode in un autostrada israeliana 3 raid israeliano in libano 3 ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH LA CATENA DI COMANDO DI HEZBOLLAH DECIMATA DA ISRAELE razzo di hezbollah esplode in un autostrada israeliana 1 ESPLOSIONE CERCAPERSONE E DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH