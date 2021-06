ISRAELE PRIMO PAESE AL MONDO A VIETARE LA VENDITA DI PELLICCE - IL MINISTRO GILA GAMLIEL HA FIRMATO MERCOLEDì IL DECRETO, CHE ENTRERA' IN VIGORE FRA SEI MESI - PREVISTE ESENZIONI PER MOTIVI SCIENTIFICI, PER L'ISTRUZIONE E PER LE TRADIZIONI RELIGIOSE - "L'INDUSTRIA DELLE PELLICCE PROVOCA LA MORTE DI CENTINAIA DI MILIONI DI ANIMALI IN TUTTO IL MONDO E INFLIGGE CRUDELTA' E SOFFERENZE INDESCRIVIBILI"

Dagotraduzione dal DailyMail

Pellicce

Israele è diventato il primo paese al mondo a vietare la vendita di pellicce all’industria della moda.

L'emendamento è stato firmato mercoledì ed entrerà in vigore tra sei mesi, ha affermato il ministro della protezione ambientale Gila Gamliel.

«L'industria delle pellicce provoca la morte di centinaia di milioni di animali in tutto il mondo e infligge crudeltà e sofferenze indescrivibili», ha aggiunto. «Utilizzare la pelle e il pelo della fauna selvatica per l'industria della moda è immorale e certamente non necessario».

«Le pellicce di animali non possono coprire la brutale industria degli omicidi che le produce. La firma di questi regolamenti renderà il mercato della moda israeliano più rispettoso dell'ambiente e molto più gentile con gli animali».

Gila Gamliel

L'emendamento include diverse esenzioni per l'uso della pelliccia nella scienza, nell'istruzione e nelle tradizioni religiose, come l'acquisto di Shtreimals, cappelli di pelliccia indossati da uomini ebrei ortodossi durante lo Shabbat e altre festività. I cappelli, realizzati con le code di zibellini e volpi, sono l'uso più comune della pelliccia in Israele.

I piani per vietare le pellicce sono stati annunciati per la prima volta da Gamliel in ottobre, il quale ha spiegato che l'Autorità per la natura e i parchi sarebbe stata in grado di rilasciare permessi di esenzione per determinati motivi.

La mossa è stata accolta con favore da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) che ha affermato che l'emendamento è una «vittoria storica» che «proteggerà innumerevoli volpi, visoni, conigli e altri animali dall'essere uccisi violentemente per la loro pelle».

Shtreimals

Il direttore esecutivo della Humane Society International UK, Claire Bass, ha dichiarato: «Il divieto di pelliccia in Israele salverà la vita di milioni di animali che soffrono negli allevamenti di animali da pelliccia o languono in trappole crudeli in tutto il mondo, e invia un messaggio chiaro che la pelliccia non è etica, non necessaria e obsoleta».

Secondo l'ONG, che è una divisione europea della US Humane Society, vengono uccisi ogni anno quasi cento milioni di animali per la loro pelliccia e altri milioni vengono intrappolati e uccisi in natura per lo stesso scopo.

La California ha vietato la vendita di pellicce per la moda nel 2019, a seguito di divieti in molte città dello stato degli Stati Uniti, e i legislatori delle Hawaii e del Rhode Island hanno presentato proposte simili.

campagna peta contro le pellicce 9

Anche i marchi di moda tra cui Gucci, Prada, Chanel, Burberry, Versace e Armani hanno adottato politiche senza pellicce.

Il Regno Unito è stato il primo paese al mondo a vietare la produzione di pellicce nel 2003, ma consente ancora l'importazione e la vendita del prodotto animale.

