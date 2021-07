IT'S COVID HOME - A LONDRA DOPO GLI EUROPEI LA VARIANTE DELTA CHIEDE IL CONTO: NELL'ULTIMA SETTIMANA SI SONO REGISTRATI 10.267 CONTAGIATI IN PIU' TRA GLI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE - NEL FRATTEMPO CRESCE ANCHE IL CONTEGGIO DEI MORTI: IERI SONO STATI 49, IL GIORNO PRECEDENTE ERANO 63, IL NUMERO PIU' ALTO DA MARZO - L'EPIDEMIOLOGO: "SE ARRIVEREMO A UNA SITUAZIONE PREOCCUPANTE IL GOVERNO DOVRA' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NUOVE RESTRIZIONI"...

Flaminia Savelli e Claudia Bruschi per Il messaggero

It's Covid Home. Proprio a Londra infatti si sono tenute le due semifinali e la finale del torneo, organizzate nello stadio di Wembley riempito eccezionalmente al 75% della sua capienza. 60mila tifosi senza mascherina si sono affollati nello stadio londinese e non solo, perché come testimoniato dalle immagini di quei giorni gli appassionati si sono assembrati anche nelle piazze della città e nei pub, per festeggiare la vittoria contro la Danimarca in un caso e sfogare la rabbia per la sconfitta contro gli Azzurri successivamente.

E ora la variante Delta sta iniziando a chiedere il conto: nell'ultima settimana si sono registrati 10,267 contagi in più tra gli uomini rispetto alle donne. Una notizia che conferma quanto avvenuto durante la partita Inghilterra Scozia del 18 giugno, quando al rientro in patria i tifosi scozzesi avevano causato l'aumento di contagi (+1900).

Nel frattempo non è solo il conteggio dei positivi a crescere (ieri nel Regno Unito sono stati superati i 51mila giornalieri). Anche le vittime purtroppo sono in aumento: l'ultimo dato di ieri registra 49 morti mentre nelle 24 ore precedenti le vittime erano state 63, il numero più alto da marzo scorso.

Cifre che preoccupano ancora di più in previsione del Freedom day del 19 luglio e soprattutto in seguito alle parole di Chris Whitty, che ha lanciato l'allarme paventando un nuovo lockdown: «Potremmo ritrovarci di nuovo nei guai molto presto» ha detto, sottolineando «come i numeri potrebbero raddoppiare di giorno in giorno molto rapidamente e se arriveremo a una situazione preoccupante il Governo dovrà prendere in considerazione nuove restrizioni».

