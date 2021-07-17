Ospedalizzazioni giornaliere Vaccinazioni in Gran Bretagna tifosi inglesi 5 Liste paesi Tifosi inglesi entrano di forza allo stadio Tifosi inglesi 3 Tifosi inglesi
IT'S COVID HOME - A LONDRA DOPO GLI EUROPEI LA VARIANTE DELTA CHIEDE IL CONTO: NELL'ULTIMA SETTIMANA SI SONO REGISTRATI 10.267 CONTAGIATI IN PIU' TRA GLI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE - NEL FRATTEMPO CRESCE ANCHE IL CONTEGGIO DEI MORTI: IERI SONO STATI 49, IL GIORNO PRECEDENTE ERANO 63, IL NUMERO PIU' ALTO DA MARZO - L'EPIDEMIOLOGO: "SE ARRIVEREMO A UNA SITUAZIONE PREOCCUPANTE IL GOVERNO DOVRA' PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NUOVE RESTRIZIONI"...-
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RASATELA TUTTA: DEVI ESSERE LISCISSIMA. SII PULITA, VESTITI SEMPLICE – VUOI PROVARE AD ENTRARE NEL FANTASTICO MONDO DEL PORNO? I CONSIGLI DI BARBARA COSTA: CONTATTA LA ROCCO SIFFREDI ACADEMY (LE AUDIZIONI RIAPRONO IL 2022), TRAMITE IL SITO. È QUELLO CHE HANNO FATTO VALENTINA NAPPI E MALENA - VUOI BYPASSARE AGENZIA E AGENTI E PRODUTTORI? APRITI UN ACCOUNT SOCIAL TIPO ONLYFANS, BUTTATI, E…
LA TRAGEDIA DI UN POLITICO RIDICOLO - DOVE AVER CALATO GLI SLIP A GRILLO, VIAGGIO A CANOSSA-BIBBIONA COMPRESO, CONTE PROVA A FARE QUELLO CHE NON È E NON SARA’ MAI, IL LEADER DI UN PARTITO: ’’NON ACCETTEREMO CHE LE NOSTRE RIFORME SIANO CANCELLATE. VOGLIAMO PROCESSI VELOCI, MA NON ACCETTEREMO MAI CHE VENGANO INTRODOTTE SOGLIE DI IMPUNITÀ E VENGA NEGATA GIUSTIZIA ALLE VITTIME DEI REATI”. BENE, BRAVO, BIS! – E LUNEDÌ INCONTRA DRAGHI (AUGURI E DI MAIO MASCHI)
ALITALIA? FALL-ITA – LA NUOVA SOCIETA’ DICE ADDIO A MILLEMIGLIA PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES – IL PIANO INDUSTRIALE DI ITA DA POCO SVELATO PREVEDE CHE, "NON POTENDO PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICA" , LA SOCIETÀ NEONATA SI DOTI «SIN DA SUBITO DI UN NUOVO PROGRAMMA FEDELTA'- INTANTO 5,8 MILIONI DI CLIENTI SI CHIEDONO COSA SARÀ DEI LORO PUNTI ACCUMULATI...
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
“NEGLI ULTIMI 7 GIORNI LA MAGGIORANZA DELLE REGIONI HA UNA CRESCITA DEI CASI, SOPRATTUTTO NELLA FASCIA DI ETÀ 10-29 ANNI” – SILVIO BRUSAFERRO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' LANCIA L'ALLARME: “IL GREEN PASS? BISOGNA TENER CONTO DELLE ESIGENZE SOCIALI. È UNA QUESTIONE CHE SPETTA ALLA POLITICA” – “OGGI IN ITALIA SONO 2,5 MILIONI LE PERSONE OVER60 CHE NON HANNO INIZIATO LA VACCINAZIONE E QUESTO È UN BACINO DI UTENZA PARTICOLARMENTE CRITICO”