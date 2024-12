IT’S TRUMP “TIME” – PER LA SECONDA VOLTA NELLA STORIA, DONALD TRUMP SARÀ NOMINATO “PERSONA DELL’ANNO” DALLA RIVISTA “TIME” – LO ANNUNCIA IL SITO “POLITICO”: “PER CELEBRARE LO SVELAMENTO DELLA COPERTINA, IL PRESIDENTE ELETTO SUONERÀ LA CAMPANA D'APERTURA DELLA BORSA DI NEW YORK GIOVEDÌ MATTINA…”

Traduzione dell’articolo di Meridith McGraw per www.politico.com

trump usci su time nel 2016

Si prevede che Donald Trump sarà nominato “Persona dell'anno” dalla rivista Time e, per celebrare lo svelamento della copertina, il presidente eletto suonerà la campana d'apertura della Borsa di New York giovedì mattina, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza dei piani, a cui è stato concesso l'anonimato perché non autorizzate a divulgare l'onore.

[…] Trump è stato nominato persona dell'anno dal Time anche nel 2016, dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali. Egli si aggiunge ad altri 13 presidenti degli Stati Uniti che hanno ricevuto il riconoscimento, tra cui il presidente Joe Biden.

La short list per la persona dell'anno del Time è stata annunciata lunedì al “The Today Show” della NBC e comprendeva Trump, il vicepresidente Kamala Harris, Kate Middleton, Elon Musk e Benjamin Netanyahu. […]

