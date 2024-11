12 nov 2024 14:46

ITA-LUFTHANSA, OK IL PREZZO È GIUSTO – DOPO GIORNI DI TENSIONI È STATO TROVATO L'ACCORDO SUI SOLDI: NON CI SARÀ NESSUNO SCONTO AI TEDESCHI, CHE VERSERANNO NELLE CASSE DEL VETTORE ITALIANO 325 MILIONI DI EURO, RILEVANDO COSÌ IL 41% DELLE QUOTE. SEGUIRÀ UNA SECONDA TRANCHE DA 325 MILIONI PER UN ALTRO 49% – PER CONVINCERE LUFTHANSA SONO STATI MESSO A BILANCIO ANCHE GLI ULTIMI AEREI ACQUISTATI DA ITA – A QUESTO PUNTO MANCA SOLO L'OK DEFINITIVO DI BRUXELLES ALL'UNIONE TRA LE DUE COMPAGNIE…