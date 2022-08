ITALIA BESTIALE – VIDEO! UN CINGHIALE FA INCURSIONE IN UNA SPIAGGIA DELLA SARDEGNA: L’UNGULATO È ARRIVATO IN TUTTA TRANQUILLITÀ E HA PUNTATO LO ZAINO DI UN TURISTA. DOPO AVER GRUGNITO E SCATENATO IL PANICO TRA I BAGNANTI, È RIUSCITO A PORTARLO VIA E...

CINGHIALE IN SPIAGGIA IN SARDEGNA

Da www.lastampa.it

cinghiale in spiaggia in sardegna 3

Sul canale Instagram Welcome to Favelas è spuntata l'ennesima incursione in spiaggia di un cinghiale. Segnalazioni di ungulati, ma anche di volpi e addirittura lupi, in zone con alta presenza antropica sono arrivate da tutta l'Italia durante l'estate 2022. In questo caso si tratta della Sardegna.

L'episodio è avvenuto Cala Brandinchi, in provincia di Sassari, dove un gruppo di ragazzi ha visto spuntare dal nulla il cinghiale, che è andato dritto sotto il loro ombrellone. L'obiettivo era lo zaino di uno dei turisti che è stato portato via dall'animale. Nelle immagini non è chiaro se la "refurtiva" sia stata recuperata o meno.

cinghiale in spiaggia in sardegna 1 cinghiale in spiaggia in sardegna 2