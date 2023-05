ITALIA IN BOLLETTA – IN DIECI ANNI LA SPESA MEDIA ANNUA DEGLI ITALIANI PER LE TARIFFE DI LUCE, GAS, ACQUA E RIFIUTI È SALITA DEL +68,7%. UN INCREMENTO DI SPESA PARI A 1.625 EURO A FAMIGLIA. MENTRE, NELLO STESSO PERIODO, GLI STIPENDI SONO CRESCIUTI APPENA DELL’11,5% – LA VOCE PIÙ PESANTE È QUELLA DELL'ELETTRICITÀ, AUMENTATA DEL 240% DAL 2012 A OGGI (800 EURO IN PIÙ) MENTRE PER IL GAS SI SPENDONO IN MEDIA 589 EURO IN PIÙ…

[…] In 10 anni la spesa media annua degli italiani per le tariffe di luce, gas, acqua e rifiuti è salita complessivamente del +68,7% un incremento di spesa pari a 1.625 euro a famiglia, con i prezzi dell’elettricità che, rispetto al 2012, hanno registrato un aumento record del +240%.

Lo studio è del Codacons, che ha realizzato un’analisi per capire come sia cambiata la spesa dei cittadini per le utenze domestiche negli ultimi 10 anni. In base ai dati ufficiali, nel 2012 la bolletta media della luce si è attestata a quota 524 euro a famiglia, mentre quella del gas è stata pari a 1.277 euro a nucleo. Nel 2022, e a causa dei continui rincari dei prezzi energetici, la bolletta media per l’elettricità ha raggiunto quota 1.322 euro, mentre per il gas una famiglia ha speso 1.866 euro.

In 10 anni la spesa per l’energia elettrica è aumentata quindi di quasi 800 euro (+798 euro) mentre quella per il gas di 589 euro, per un totale di +1.387 euro a famiglia. Confrontando il dettaglio delle tariffe, si scopre che quelle della luce hanno segnato un vero e proprio record del +240%, passando dai 19,403 centesimi di euro per kilowattora dell’ultimo trimestre del 2012 ai 66,01 centesimi di euro dell’analogo periodo del 2022.

Il Codacons analizza poi l’andamento delle altre utenze domestiche: nel 2012 per le forniture di acqua una famiglia ha spesa in media 310 euro, spesa salita a 487 euro nel 2022 (+57%).

La tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti passa invece dai 253 euro del 2012 ai 314 euro del 2022, con un incremento del +24,1%. La città più costosa risulta Catania, con una spesa media pari a 595 euro annui, la meno cara Udine (175 euro annui a famiglia).

Complessivamente, quindi, la spesa delle famiglie italiane per luce, gas, acqua e rifiuti sale di 1.625 euro a nucleo in 10 anni, registrando un aumento in media del 68,7%. Nello stesso periodo, tuttavia, in base ai dati ufficiali Istat il reddito netto medio delle famiglie è aumentato solo dell’11,5%, passando dai 29.426 euro del 2012 ai 32.812 euro annui del 2020 (ultimo dato Istat disponibile). […]

