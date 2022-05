ITALIA DA DENAZIFICARE - ALTRO CHE UCRAINA E BATTAGLIONE AZOV: AD ASTI I FAN DI HITLER STANNO IN CONSIGLIO COMUNALE! NEL PICCOLO BORGO DI CELLARENGO, ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE, SONO STATI ELETTI TRE CONSIGLIERI CHE INNEGGIANO AL FUHRER E AI GERARCHI NAZISTI - SULLA CARTA, APPARTENGONO ALLA “LISTA CIVICA CENSURATI”. IN REALTÀ FANNO PARTE DEL MOVIMENTO “FASCISMO E LIBERTÀ”. E ALLA “ZANZARA” IL SEGRETARIO, CARLO GARIGLIO, MOLLA IL FRENO: “L’OLOCAUSTO È UNA BUFALA SMENTITA DAI FATTI, LE CAMERE A GAS NON SONO MAI ESISTITE”

Da “La Zanzara - Radio24”

movimento fascismo e liberta

Altro che Ucraina e il battaglione Azov. In Italia ci sono i nazisti eletti in consiglio comunale. Anche nel 2022. Succede a Cellarengo, comune di circa 700 anime in Provincia di Asti dove alle ultime elezioni di tre anni fa sono stati eletti in consiglio Carlo Gariglio (58 anni), Roberta Fusco (56 anni) e Franco Trogolo (78 anni) per la una lista dal nome “Lista Civica Censurati”; i tre appartengono in realtà a un gruppo chiamato Movimento Fascismo e Libertà - Partito Fascista Nazionale, di cui Gariglio è anche segretario.

carlo gariglio 3

La “Lista Civica Censurati” non fa parte della maggioranza guidata dal Sindaco in carica Adriana Bucco.

Sul sito di Fascismo e Libertà campeggiano foto e testi di tutti i principali leader politici del Terzo Reich, si tratta di un partito dichiaratamente fascista con evidenti simpatie neonaziste.

roberta fusco e carlo gariglio inneggiano a hitler

Gariglio e Fusco hanno i loro profili social su Vk, una piattaforma alternativa di proprietà russa. Su questi profili ci sono foto di Adolf Hitler ed elogi ad alcuni esponenti del fascismo e del Terzo Reich. Ma almeno due dei tre consiglieri, Gariglio e la moglie Roberta Fusco, non fanno mistero delle loro simpatie politiche.

“Siamo gli unici fascisti veri rimasti - ha detto in un’intervista a La Zanzara su Radio 24, Carlo Gariglio - gli altri sono movimenti finti creati per dividerci. Non ho timore a definirmi nazista”

carlo gariglio

“Hitler - ha detto ancora Gariglio - ha combattuto contro potentati che oggi ci governano, ha riunificato la patria e ha creato una potenza mondiale venendo poi costretto a fare una guerra. L’Olocausto è una bufala smentita dai fatti, non è mai avvenuto e le camere a gas non sono esistite”.

Tutto tranquillo però nel piccolo paese piemontese dove il Sindaco, chiamato da La Zanzara, ha detto: “Persone naziste? Magari no, diciamo fasciste. Ho segnalato la cosa in Prefettura ma mi hanno detto di stare serena perchè sono pochi e innocui".

adriana bucco

Il primo cittadino di Cellarengo però difende l’operato dei tre in Consiglio Comunale: “Questi signori sono presenti in Consiglio, sono sempre puntuali come orologi svizzeri e non hanno mai fatto azioni destabilizzanti. Si sono attenuti al ruolo di minoranza e non hanno mai fatto propaganda politica”.

Questa sera l’intervista completa durante la puntata de La Zanzara, in onda su Radio 24 dalle 18.30.

carlo gariglio e roberta fusco inneggiano a hitler carlo gariglio movimento fascismo e liberta movimento fascismo e liberta al consiglio comunale di cellarengo carlo gariglio 2 carlo gariglio e la bufala dell olocausto