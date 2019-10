ITALIA DIVISA - VITTORIO FELTRI E I FATTI DI TRIESTE: “CI SI DOMANDA COME SIA POSSIBILE CHE GIOVANOTTI ROBUSTI IN DIVISA SIANO STATI SOPPRESSI DA UN RAGAZZOTTO. LA RISPOSTA È SEMPLICE ED ESAUSTIVA. IL NOSTRO PAESE È INTRISO DI CULTURA DI SINISTRA PIÙ PROPENSA A TUTELARE I CRIMINALI CHE NON COLORO CHE LI COMBATTONO” - “UN ESEMPIO: NON SONO AUTORIZZATI A USARE LE MANETTE SE NON IN CASI ESTREMI, LE FONDINE SONO DIFETTOSE, I POLIZIOTTI SONO MAL PAGATI E…”

Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”

vittorio feltri (3)

Siamo alle solite. Un delinquente, forse malato di mente, aggredisce due poliziotti, li disarma in questura e li fredda. Ci si domanda come sia possibile che giovanotti in divisa, robusti e prestanti, siano stati sorpresi e soppressi da un ragazzotto che aveva appena rubato un ciclomotore o uno scooter. La risposta è semplice ed esaustiva. Il nostro Paese è intriso di cultura di sinistra più propensa a tutelare i criminali che non coloro che li combattono. Cosicché gli agenti sono vincolati a rispettare protocolli assurdi che li pongono in condizioni di inferiorità di fronte a qualunque farabutto.

TRIESTE, LA PISTOLA CON CUI SONO STATI UCCISI I DUE POLIZIOTTI

alejandro augusto stephan meran 2

Un esempio, essi non sono autorizzati a usare le manette se non in casi estremi. Praticamente mai, a meno che non si tratti di portare in galera un cittadino in attesa di giudizio. Basta questo a fotografare l' assurdità dei regolamenti che, se violati, comportano provvedimenti contro i difensori dello Stato. C' è molto di più che facilita le storture. Le fondine in dotazione al personale spesso sono difettose, antiquate. Così le armi. I poliziotti sono mal pagati e peggio addestrati. Sono visti persino dai loro superiori quasi quale carne da macello o comunque manovali della legge. Sorvoliamo sui mezzi a disposizione del corpo.

MATTEO DEMENEGO

PIERLUIGI ROTTA

Tuttavia, ciò che complica il lavoro delle nostre guardie è la mentalità di chi li guida frenandone l' attività anticrimine. Poi però, allorché succedono misfatti tipo quello di Trieste, si scatenano il piagnisteo istituzionale, le dichiarazioni commosse, la retorica di circostanza, la voglia di funerali. Tutto questo è rivoltante. Da cinquanta anni e forse più i progressisti gridano ai quattro venti che gli uomini addetti alla difesa dei cittadini siano fascisti e servi del potere quando invece sono costretti a condurre una vita grama. Per di più essi vengono ammazzati e liquidati con una manciata di lenticchie e, nonostante ciò, la gente li guarda dall' alto in basso quasi fossero esseri inferiori.

vittorio feltri fuma una sigaretta 3

Una remunerazione adeguata e dignitosa potrebbe restituire prestigio a coloro che pattugliano le strade, eppure non basterebbe: la politica cessi di alimentare pregiudizi che coprono di disprezzo chi rischia la pelle per salvare la nostra.

