Una lite per motivi di viabilità nel parcheggio di fronte al pronto soccorso e poi una serie di colpi in testa con un machete. Lotta tra la vita e la morte Giorgio Falcetto, un medico del Policlinico di San Donato Milanese che martedì mattina, attorno alle 10, è stato aggredito proprio fuori dall'ospedale. Il dottore è stato trasferito d'urgenza al San Raffaele di Milano per essere operato in neurochirurgia.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia San Donato. Secondo quanto rivelato dai militari che indagano, la violenza sarebbe esplosa dopo un litigio tra vittima e aggressore, un 62enne italiano fermato nel pomeriggio a Rozzano (Mliano).

Il medico era appena uscito dalla struttura sanitaria per sistemare la propria auto inizialmente lasciata in sosta irregolare davanti al pronto soccorso. Stava per salire a bordo, quando è stato tamponato dalla macchina guidata dal 62enne. Dopo l'incidente, tra i due è iniziata una discussione che è rapidamente degenerata nel tentato omicidio.

L'automobilista avrebbe colpito il medico ripetutamente con il machete, che nascondeva nella propria vettura, prima di darsi alla fuga. L'auto guidata dell'aggressore, secondo quanto appreso da MilanoToday, è stata individuata grazie ad alcuni operai, al lavoro poco lontano, che avrebbero cercato di fermare l'uomo e avrebbero anche scritto la targa.

Il fermo è arrivato nel pomeriggio. I carabinieri hanno bloccato il 62enne mentre stava per salire sulla propria auto, un'Alfa Romeo 147. L'uomo, con precedenti contro la persona e contro il patrimonio, è stato portato nella caserma di San Donato per essere interrogato. Al momento non risulta che l'aggressore conoscesse il medico. Non è stata trovata nemmeno l'arma usata per colpire Falcetto.

