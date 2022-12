23 dic 2022 14:51

IN ITALIA OGNI GIORNO 8 PERSONE MUOIONO A CAUSA DEGLI INCIDENTI STRADALI - IL CAPO DELLA POLIZIA, LAMBERTO GIANNINI, INSIEME AL GOVERNO, HA INIZIATO A STUDIARE DELLE NUOVE MISURE PER ARGINARE LA MATTANZA SULLE STRADE ITALIANE - IL PIANO SPECIALE PER LE FESTE: CONTROLLI INTENSIFICATI SULLE STRADE PER BECCARE CHI SI METTE ALLA GUIDA AVVINAZZATO - L'IPOTESI DI INTRODURRE L'OBBLIGO DI TARGA E CASCA PER I MONOPATTINI...