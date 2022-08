9 ago 2022 12:55

IN ITALIA SI CHIUDE UN OCCHIO, IN SVIZZERA NO – VITTORIO SGARBI È STATO MULTATO PER 500 EURO ALLA DOGANA DI CHIASSO-BROGEDA PERCHÉ LA SUA AUTO VIAGGIAVA COL LAMPEGGIANTE ACCESO, DOPO AVER SUPERATO UNA COLONNA DI MACCHINE – LUI L’HA PRESA MALE: “I DOGANIERI CI HANNO TRATTATO COME DELINQUENTI. MI RITENEVO UN AMICO DELLA SVIZZERA, NON CI TORNERÒ PIÙ. LA MULTA? È COSTATA MENO DELLA BORSA DI DIOR PRETESA DA MIA FIGLIA EVELINA”