ITALIA SOTTO ATTACCO – NUOVA OPERAZIONE DEGLI HACKER CONTRO I SITI DEL GOVERNO: OGGI È STATO COLPITO IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, IMPOSSIBILE DA RAGGIUNGERE – NON CI SAREBBERO STATE COMPROMISSIONI O FURTI DI DATI…

Estratto da www.repubblica.it

[…] Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che da questa mattina, " a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegate.

Da una prima verifica non risultano compromissioni o furto di dati […]. Il ministero informa inoltre di "essere in stretto contatto da stamattina con l'Agenzia per la Cybersicurezza, per ridurre il più possibile i disagi".