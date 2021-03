ITALIA SOTTO ATTACCO – LA RELAZIONE ANNUALE DELL’INTELLIGENCE: “L’EMERGENZA COVID HA RESO PIÙ CONCRETO IL PERICOLO CHE GLI ASSET ITALIANI FINISCANO IN MANI ESTERE” - NELL’ANNO DEL CORONAVIRUS SONO AUMENTATI DEL 20% GLI ATTACCHI CIBERNETICI, SOPRATTUTTO DA PARTE DEGLI ALTRI STATI - E POI C’È LA SOLITA QUESTIONE MIGRANTI: “I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA POSSIBILE DISPERSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS SONO ANDATI AD AGGIUNGERSI AL PERICOLO DI INFILTRAZIONI TERRORISTICHE”

COVID: 007, IMPENNATA DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La pandemia da Covid ha fatto registrare "un'impennata di campagne disinformative e fake news" e si sono dilatati i "margini di intervento per attori ostili propensi all'uso combinato di più strumenti a fini manipolatori e d'influenza". Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi.

Gli 007 segnalano il "ricorso all'utilizzo combinato, da parte dei principali attori ostili di matrice statuale, di campagne disinformative e attacchi cibernetici, volti a sfruttare l'onda emotiva provocata dalla crisi sanitaria, nel tentativo di trasformare la pandemia in un vantaggio strategico di lungo termine".

COVID: 007,AUMENTO ATTACCHI, SANITÀ NEL MIRINO

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Nell'anno del Covid sono aumenti del 20% gli attacchi cibernetici contro assetti rilevanti per la sicurezza nazionale. In particolare "è emerso come attori statuali abbiano tentato di sfruttare le debolezze connesse all'ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare informazioni sensibili su terapie e stato della ricerca". Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi.

COVID: 007,AUMENTA RISCHIO MANI ESTERE SU ASSET ITALIA

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La congiuntura economica determinata dall'emergenza Covid ha "reso più concreto il pericolo che attori esteri, favoriti anche dall'accesso a forme di finanziamento confinalità extraeconomiche, si ponessero quali acquirenti di asset pregiati in Italia, con prospettive di spostamento dei centri decisionali e produttivi al di fuori dei nostri confini e/o di perdita di know how, a detrimento della competitività del tessuto economico nazionale". Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi. (ANSA).

MIGRANTI: 007, RISCHI INFILTRAZIONE TERRORISTI

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Gli arrivi di migranti attraverso la frontiera terrestre, così come gli sbarchi fantasma dal Nordafrica o dalle sponde turco-elleniche, "restano, sul piano della sicurezza, le modalità d'ingresso più critiche, rispetto alle quali i rischi sanitari connessi alla possibile dispersione sul territorio nazionale di soggetti positivi al virus sono andati ad aggiungersi al pericolo di infiltrazioni terroristiche".

Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi. "Su quest'ultimo versante - si lege nel documento - le risultanze della serrata attività d'intelligence, condotta in raccordo con le Forze di polizia e in collaborazione con i Servizi collegati esteri, fanno ancora escludere un ricorso sistematico ai canali dell'immigrazione clandestina per la movimentazione di jihadisti, ribadendo peraltro la sussistenza di rischi connessi all'eventualità che nei centri di confluenza/accoglienza dei migranti possano maturare processi di radicalizzazione islamista".

Inoltre, aggiungono i servizi, "mirata attenzione informativa è stata riservata al settore del falso documentale, che vede spesso l'interazione tra circuiti criminali e terroristici".

