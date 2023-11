ITALIANI, SIETE POVERI? STICAZZI! ANDATE IN TERAPIA – NEL PACCHETTO DI EMENDAMENTI AL DECRETO ANTICIPI, IL GOVERNO INFILA L’AZZERAMENTO DELL'IVA SULLA CHIRURGIA ESTETICA A FINI TERAPEUTICI E IL RADDOPPIO DEL BONUS PSICOLOGO (CON 5 MILIONI IN PIÙ PER IL 2023) – INFURIATE LE OPPOSIZIONI: L'ACCORDO ERA DI NON INSERIRE NUOVE VOCI DI SPESA PER ACCELERARE L’APPROVAZIONE – NEL PNRR RIMODULATO IL RISCHIO DI OPERE SCOPERTE PER 13 MILIARDI: È SCONTRO TRA GIORGETTI E FITTO

Dallo sconto sui ritocchi estetici al bonus psicologo fino al codice sugli affitti dei bed and breakfast. Governo e relatori hanno depositato un pacchetto di emendamenti al decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, e da oggi si dovrebbe cominciare a votare con l'obiettivo di chiudere venerdì per poi andare in aula a Palazzo Madama martedì 5 dicembre.

Le opposizioni però sono infuriate perché l'esecutivo ha presentato alcune proposte di spesa, mentre l'accordo era quello di discutere solo misure ordinamentali per finire più in fretta. Il decreto Anticipi è il classico provvedimento omnibus che precede la legge di bilancio e ne assorbe alcuni temi per non doverli riesaminare. Doveva essere il caso del dossier affitti, ma non è stato così perché il tema si ripresenterà durante l'iter della manovra.

L'emendamento al decreto Anticipi prevede il Cin sugli affitti brevi: il codice identificativo nazionale va esposto e indicato negli annunci. L'obiettivo è contrastare l'abusivismo. Chi non si mette in regola rischia una sanzione fino a 8 mila euro. […]

Nel gran calderone del decreto Anticipi spunta poi una norma che azzera l'Iva sulla chirurgia estetica a fini terapeutici. L'esenzione riguarda gli interventi realizzati per curare malattie o per tutelare la salute, anche psico-fisica, a condizione che i ritocchi risultino necessari «da apposita attestazione medica», si legge nel testo. Arriva il raddoppio del bonus psicologo per l'anno in corso, con un finanziamento ulteriore di 5 milioni di euro.

La misura consente di ottenere un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. «È un segnale importante, il bonus è la risposta più immediata che lo Stato può dare al tema del disagio e dei problemi dei suoi cittadini», commenta l'ordine degli psicologi […]

Nel pacchetto di emendamenti trovano spazio la proroga dell'assistenza agli ucraini in Italia; l'indennità per i dipendente dell'Ispettorato del lavoro e dell'Anpal; lo slittamento di tributi e contributi delle province toscane colpite dall'alluvione; il rinvio delle fatture elettroniche per le farmacie. E ancora: salta l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere i dati dei contribuenti sull'otto, il cinque e il due per mille.

Cambia il fondo di garanzia per le Pmi: l'importo massimo garantito per ogni singola impresa resta di 5 milioni di euro ma vengono rimodulate le percentuali ed escluse le aziende rischiose nella valutazione del credito.

In attesa che cominci l'esame vero della manovra, il governo è concentrato sulle spese del Pnrr. Il ministro Raffaele Fitto ribadisce che «nulla è stato tagliato» perché il decreto del Mef su cui poggiano i finanziamenti delle opere non è stato toccato. Il ragionamento non fa una piega, però certi numeri sono difficili da negare: per i nuovi posti negli asili il target è passato da 240 mila a 150 mila.

Per non parlare dei comuni, dell'Ilva e di altri capitoli che segnano complessivamente un definanziamento di 13 miliardi di euro dalla revisione del piano. Il decreto con le risorse a cui si riferisce Fitto verrà cambiato a gennaio, e tutte le opere che hanno ceduto il passo al Repower si troveranno scoperte. In questi mesi Fitto ha proposto di utilizzare vari fondi nazionali ma ha già avuto lo stop del Tesoro che non vuole metterci un euro per non rischiare un aumento del debito.

