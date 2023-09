28 set 2023 19:48

GLI ITALIANI SONO A RISCHIO ESTINZIONE – SECONDO LE PREVISIONI DELL’ISTAT, LA POPOLAZIONE DEL NOSTRO PAESE NEI PROSSIMI ANNI SARÀ IN COSTANTE DECRESCITA: DA 59 MILIONI AL 1° GENNAIO 2022 PASSERA’ A 58,1 MILIONI NEL 2030, POI A 54,4 NEL 2050 FINO A 45,8 NEL 2080 – AUMENTANO LE FAMIGLIE, MA CON UN NUMERO MEDIO DI COMPONENTI SEMPRE PIÙ PICCOLO – SONO CAZZI AMARI PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE PERCHÉ, CON UNA POPOLAZIONE SEMPRE PIÙ ANZIANA, IL RAPPORTO TRA INDIVIDUI IN ETÀ LAVORATIVA E NON ARRIVERA A UNO A UNO NEL 2050…