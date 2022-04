GLI ITALIANI STANNO IN FISSA PER IL FISSO - SONO PIÙ DI 26,5 MILIONI LE PERSONE CHE CONSERVANO IL TELEFONO FISSO A CASA - IL MOTIVO PRINCIPALE È QUELLO DI AVERE UN MEZZO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA. MA È ANCHE SINTOMATICO DELLO STATO DEMOGRAFICO DEL NOSTRO PAESE, PIENO DI VECCHI CHE NON VOGLIONO PRIVARSI DI UN OGGETTO CHE ASSOCIANO AI RICORDI DEI BEI TEMPI ANDATI - LE NUOVE GENERAZIONI NON LO VEDONO COME UN OGGETTO ESSENZIALE, MA MOLTI HANNO ANCHE AMMESSO DI AVERCI RINUNCIATO PER…

Giordano Tedoldi per “Libero quotidiano”

Sono giunto a un'età in cui invidio chi non sa cosa fosse il telefono fisso. O meglio, chi lo guarda come un pezzo da museo.Ma un tempo, c'era solo lui, apparecchio privato o pubblico, per avvisare i genitori che si rimaneva fuori a cena, o per chiamare la propria innamorata, la quale chiudeva la comunicazione togliendoci ogni speranza dopo poche battute, e noi, che eravamo sotto casa sua, a un telefono a gettoni, risalivamo in macchina e ci facevamo mestamente la strada verso casa. Di notte.

Ebbene quest' oggetto che rievoca in quelli della mia generazione ricordi così dolci e così tristi ("Cattivi ricordi siate comunque i benvenuti, voi siete la mia lontana giovinezza", dice un poeta) nonostante l'alluvione di smartphone sempre più sofisticati e potenti, ancora resiste.

Un'indagine commissionata da Facile.it rivela che oltre 26,5 milioni di italiani conservano il telefono fisso in casa. Ma che se ne fa un uomo del 2022 del telefono fisso? Forse è amore del vintage, come il revival del giradischi e dei vinili? Non precisamente. La stessa indagine, svolta dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, analizza il diverso uso del fisso rispetto al cellulare, un uso che definisce "invertito", come spiega Mario Rasimelli di Facile.it: «Chi continua a tenere in casa il fisso lo fa principalmente per ragioni di sicurezza in caso di emergenza (41%), o come mezzo di comunicazione riservato a pochi intimi (28%). Insomma, un tempo i contatti stretti erano gli unici cui davamo il numero di cellulare, oggi sono i soli che possono raggiungerci anche quando il nostro smartphone è spento».

SOPRATTUTTO AL SUD

Prevedibilmente, il telefono fisso è presente in misura maggiore nelle case degli over 65 (78%) mentre «a livello territoriale, i più affezionati sono risultati essere i residenti al Sud e nelle Isole (64%)».

Altrettanto prevedibilmente, quei 17 milioni di italiani che si sono beatamente disfatti del telefono fisso sono stati spinti principalmente da ragioni economiche (59% del campione, composto di individui tra i 18 e i 74 anni), oppure per sostituirlo col cellulare (45%). Infine c'è l'eroico 19%, in cui ci riconosciamo pienamente, che ha scaraventato il fisso dalla finestra per non essere importunato dai molestissimi call center, contro i quali ci auguriamo presto una stretta severissima, considerata anche la loro tendenza a chiamare a ore pasti, facendoli andare regolarmente di traverso.

Anzi, non escludiamo che molti, all'ennesima telefonata indesiderata, ricevuta appena svegli o pronti a sedersi a tavola, da persone che si intrufolano con malagrazia e petulanza nel proprio privato, abbiano letteralmente sradicato il povero telefono fisso dalla presa a muro per buttarlo nel secchio dell'indifferenziata.

OGGETTO AMATO

Il cellulare, del resto, ha quella magnifica funzione che consente di bloccare scocciatori, persecutori e affini, obliterandoli dalla propria vita (almeno in buona misura), mentre il telefono fisso, finché resta collegato, è una breccia aperta nelle mura della propria fortezza contro quel mondo di pazzi isterici che c'è là fuori.

Ma allora, se le cose stanno così, come si spiega la sopravvivenza del telefono fisso? Le spiegazioni fornite dai ricercatori sono esaurienti solo in parte: è vero, il fisso è comunque utile nelle emergenze, oppure per comunicare con una cerchia ristretta di persone care, ma probabilmente gioca anche un ruolo una certa riluttanza, almeno per certe fasce anagrafiche, a privarsi di un oggetto cui sono associati tanti ricordi degli anni giovanili.

SCOCCIATORI ALLA LARGA

Quando la comunicazione era più rara e dunque più preziosa, quando una telefonata in arrivo era, a suo modo, un piccolo evento e, all'opposto, telefonare era un gesto con il quale si correvano dei rischi, e che bisognava programmare con cura, perché il destinatario non era quasi sempre raggiungibile come oggi.

Probabilmente più che i motivi economici e la sacrosanta difesa contro gli scocciatori dei call center, chi abbandona per sempre il telefono fisso accetta che la propria giovinezza è davvero tramontata. E spera di aggrapparsi ai nuovi tempi, quelli della disponibilità continua, della raggiungibilità eterna, della comunicazione ininterrotta, ma anche, grazie al cielo, della funzione che consente di bloccare i contatti indesiderati, ultimo baluardo contro la contagiosa follia della società contemporanea.

MAUREEN LIPMAN IN UNA PUBBLICITA INGLESE DEGLI ANNI '80 PER PROMUVOERE LA LINEA FISSA