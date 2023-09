JAPAN AIRLINES PROPONE IL SERVIZIO “ANY WEAR ANYWHERE”, OVVERO LA POSSIBILITÀ DI PARTIRE SENZA BAGAGLI E DI AVERE UN SET DI ABITI DA TROVARE IN ALBERGO: L’INIZIATIVA DOVREBBE RIDURRE L’IMPATTO SULL’AMBIENTE VISTO CHE 10 CHILOGRAMMI RISPARMIATI NEL BAGAGLIO EQUIVALGANO A CIRCA 7,5 CHILOGRAMMI RISPARMIATI IN EMISSIONI - MA C’È CHI PENSA SIA SOLO UN MODO PER FAR RISPARMIARE LE COMPAGNIE...

(ANSA) - Viaggiare in aereo leggeri, lasciando valigia e bagagli a casa, per ridurre le emissioni di carbonio nell'ambiente e l'impronta climatica dei nostri viaggi. E' la proposta di Japan Airlines, la compagnia di bandiera giapponese che mette a disposizione un intero set di abiti, per diversi stili e stagioni, da trovare in albergo, una volta giunti a destinazione.

E, al termine del soggiorno, i vestiti vengono restituiti, per essere riciclati e riutilizzati all'insegna dell'economia circolare. Il nuovo servizio avviato in via sperimentale per un anno fino all'agosto 2024 è ribattezzato 'Any Wear Anywhere', (Ogni abito ovunque) per avere cura non solo dei clienti ma soprattutto dell'ambiente, riducendo le emissioni di carbonio per il minore impatto del peso trasportato dagli aerei. Secondo quanto riportato dalla Cnn si stima che circa 10 chilogrammi risparmiati nel bagaglio equivalgano a circa 7,5 chilogrammi risparmiati in emissioni.

Che sarebbe lo stesso di far funzionare un asciugacapelli per 10 minuti al giorno per 78 giorni. "Amo viaggiare e sono stato in molti paesi stranieri, ma ho sempre avuto paura di trascinare in giro i bagagli o fare il bucato all'estero", ha spiegato alla Cnn Miho Moriya, ideatore dell'iniziativa e che gestisce il servizio per Sumitomo, l'azienda giapponese che si occupa di prenotazioni, consegne e lavaggio degli abiti.

"Quando viaggio, le tre cose più importanti per me sono alloggio, cibo e vestiti", aggiunge. "Quando siamo all'estero, alberghi e ristoranti forniscono vitto e alloggio in loco, ma non vestiti. Perché dobbiamo portare i nostri abiti da casa?", si è chiesto.

