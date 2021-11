12 nov 2021 12:47

JE PIACE PRENDE I KAZUMI - LA SMANDRAPPA DI ONLYFANS, LA 24ENNE KAZUMI SQUIRTS, SOSTIENE DI ESSERE ANDATA A LETTO CON 500 UOMINI MA NON SI ACCONTENTA: "ENTRO I 30 ANNI VOGLIO ARRIVARE A 1.000" - "SCRIVEVO TUTTI I NOMI DELLE PERSONE CON CUI ANDAVO A LETTO IN UNA LISTA SEGRETA, CON CODICI COME STELLE SE ERANO DAVVERO BRAVI O CUORE SE PROVAVO SENTIMENTI PER LORO. HO AVUTO UNA STRANA MISSIONE DI VITA: SCOPARE UNA PERSONA DI OGNI PAESE. MA ALLA FINE HO DOVUTO CANCELLARE L’ELENCO PERCHÉ IL MIO EX L’HA TROVATO E SI È INFURIATO..."