Non c’è giornale inglese che oggi non dedichi ai «funerali blindati» della Regina Elisabetta II almeno una pagina. Scotland Yard sta organizzando misure eccezionali. Al punto che capi di Stato come Joe Biden saranno costretti a raggiungere Westminster a bordo di un bus navetta perché saranno vietati limousine ed elicotteri.

Ai capi di Stato è stato infatti comunicato che non potranno utilizzare le proprie auto di Stato, ed è quindi è stato chiesto loro di arrivare con voli commerciali e non utilizzare aerei e elicotteri privati. Lasceranno quindi le loro auto in un luogo nella zona ovest di Londra e saranno accompagnati a Buckingham Palace su bus navetta.

Un ambasciatore straniero con sede a Londra – riferisce il Sun – si è lamentato stamattina su WhatsApp: «Riesci a immaginare Joe Biden su un autobus?».

Il funerale della Regina è previsto per lunedì 19 settembre e per tutto il giorno su Londra sarà attiva la no-fly zone. Mentre le autorità si preparano per quella che si dice sia la più grande operazione di sicurezza mai realizzata nel Regno Unito.

I cecchini sui tetti

I cecchini della polizia sono già stati avvistati sui tetti ieri mentre la bara di Sua Maestà anziana è arrivata a Edimburgo oggi, osservata dalla Principessa Anna e dal Principe Andrea.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, le truppe d'élite di Scotland Yard vengono dispiegate e 10.000 agenti di polizia saranno in servizio per «stringere in un anello d'acciaio» Londra la prossima settimana.

Si dice che anche le spie dei servizi segreti e del GCHQ (Global Centre on Healthcare and Urbanisation) stiano lavorando su accordi di sicurezza per vegliare sui 2.000 vip che arriveranno a Londra per partecipare al funerale.

La comunicazione trapelata dal Foreign, Commonwealth and Development Office ha rivelato che ai leader mondiali è stato chiesto appunto di viaggiare su voli commerciali ove possibile.

Chiunque insista a usare un jet privato deve atterrare negli aeroporti più piccoli perché Heathrow non sarà disponibile. Secondo quanto riferito, anche i trasferimenti in elicottero tra aeroporti e sedi sono vietati a causa del numero di voli operanti in quel momento. Il Foreign, Commonwealth and Development Office, a affermato in un documento che «si rammarica che, a causa dello spazio limitato al servizio funebre statale e agli eventi associati, non possano essere ammessi altri membri della famiglia, del personale o dell'entourage dell'ospite principale».

Il ricevimento di Re Carlo III

Il nuovo sovrano ospiterà in un ricevimento tutti i leader arrivati da Oltreoceano a Buckingham Palace la sera prima del funerale. Potranno rendere omaggio al feretro della regina e firmare un libro di condoglianze a Lancaster House.

