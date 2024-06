JOE BIDEN NON INTENDE GRAZIARE IL FIGLIO HUNTER NEL CASO IN CUI VENISSE CONDANNATO AL PROCESSO PER L'ACQUISTO E IL POSSESSO DI UN'ARMA DA FUOCO MENTRE FACEVA USO DI DROGHE - LA EX MOGLIE, KATHLEEN BUHLE, E LA EX FIDANZATA, ZOE KESTAN, DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE SONO SALITE SUL BANCO DEI TESTIMONI PER RACCONTARE LA STORIA DI ABUSI DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE: “FUMAVA CRACK” - LA TESTIMONIANZA DELL’IMPIEGATO DEL NEGOZIO D’ARMI CHE HA CONFERMATO CHE…

kathleen buhle hunter biden 1

BIDEN NON INTENDE GRAZIARE IL FIGLIO HUNTER SE CONDANNATO

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - Joe Biden non intende graziare il figlio Hunter nel caso in cui venisse condannato al processo per l'acquisto e il possesso di un'arma da fuoco mentre faceva uso di droghe. In un'intervista a Abc, il presidente ha risposto con un secco "sì" a chi gli chiedeva se accetterà l'esito del procedimento in corso a Wilmington, Delaware.

PROCESSO HUNTER BIDEN, TESTIMONIA L'IMPIEGATO DEL NEGOZIO D'ARMI

zoe kestan hunter biden

(ANSA) - WASHINGTON, 05 GIU - La pistola acquistata da Hunter Biden nel 2018, nonostante facesse all'epoca uso di droghe pesanti, è stata mostrata alla giuria durante la testimonianza di Gordon Cleveland, l'impiegato del negozio di armi dove si è recato il first son.

zoe kestan

L'uomo ha raccontato che il figlio del presidente voleva acquistare "un'arma da fuoco" e quando lui gli ha chiesto se preferisse una pistola semiautomatica o un revolver ha scelto quest'ultimo. Cleveland ha poi detto di aver dato ad Hunter il modulo federale che bisogno riempire per poter acquistare un'arma e di averlo invitato a "prendersi tutto il tempo necessario". L'impiegato sostiene anche di aver visto il first son rispondere "no" alla domanda se fosse un consumatore di droghe illegali.

EX FIDANZATA DI HUNTER BIDEN, 'L'HO AIUTATO A COMPRARE LA DROGA'

(ANSA) - WASHINGTON, 05 GIU - La ex moglie, Kathleen Buhle, e la ex fidanzata, Zoe Kestan, di Hunter Biden sono salite sul banco dei testimoni oggi per raccontare la storia di abusi del figlio del presidente. Ai giurati è stata mostrata una foto di Kestan del periodo in cui lei dice di averlo visto fumare crack.

HUNTER BIDEN DAVANTI A CAPITOL HILL

"È una pipa da crack usata", ha detto la donna indicando l'immagine di un oggetto sul lavandino del bagno. Kestan ha anche testimoniato di aver portato uno spacciatore di nome Frankie al Four Seasons di New York per incontrare Hunter Biden e di aver prelevato contanti per conto del First Son per acquistare droga. L'ex moglie, Kathleen Buhle, ha invece raccontato di aver scoperto la sua dipendenza dalle droghe nel luglio 2015 e di aver trovato sostanze stupefacenti nell'auto di Hunter in più occasioni, anche se non ha specificato quando. Secondo il procuratore si trattava del 2018, lo stesso anno in cui il figlio del presidente ha acquistato la pistola.

hunter e joe biden

LA PRINCIPALE TESTIMONE DI ACCUSA DI HUNTER BIDEN, 'USAVA CRACK'

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - Hallie Biden, la vedova di Beau Biden che ha avuto una breve relazione con Hunter Biden, sale sul palco dei testimoni al processo contro il figlio del presidente per l'acquisto e il possesso di un'arma da fuoco. Hallie Biden, che è la principale testimone dell'accusa, racconta di essere stata introdotta al crack da Hunter e di ritenere che Hunter facesse uso di droghe nell'ottobre 2018 quando ha comprato la pistola al centro del procedimento.

HUNTER BIDEN

Proprio l'essere stata convinta che Hunter usasse sostanze stupefacenti, spiega Hallie Biden, l'ha spinta a disfarsi della pistola, gettandola in un cestino della spazzatura, per timore che i figli potessero trovarla. Non volevo che i miei figli la trovassero e si facessero male. Avevo paura di toccarla, non sapevo se era carica", ha detto ammettendo che l'averla buttata in un cestino della spazzatura "è stata un'idea stupida ma sono stata presa dal panico". Hallie Biden è la vedova del fratello di Hunter Biden morto in seguito a un tumore. I due hanno avuto una breve relazione dopo la morte di Beau nel 2015.

DAI REPUBBLICANI DEFERIMENTO PENALE CONTRO HUNTER E JAMES BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - I repubblicani della Camera hanno emesso deferimenti penali nei confronti del figlio e del fratello di Joe Biden, accusandoli di aver rilasciato dichiarazioni false al Congresso nell'ambito dell'indagine di impeachment. Al Dipartimento di Giustizia hanno raccomandato di avviare un procedimento penale nei confronti di Hunter Biden e James Biden. Il figlio del presidente è già a processo per l'acquisto e il possesso di un'arma mentre faceva uso di droghe.

HUNTER BIDEN CON UNA PIPA DI CRACK le feste di hunter biden 1 hunter biden 5 le feste di hunter biden 6 le feste di hunter biden 7 le feste di hunter biden 9 JOE HUNTER BIDEN