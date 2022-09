JOE, VAI O RESTI? NUOVO MOMENTO DI IMBARAZZO PER BIDEN CHE APPARE CONFUSO DOPO IL SUO INTERVENTO AL GLOBAL FUND: UNA VOLTA FINITO DI PARLARE SI GUARDA ATTORNO IN ATTESA DI QUALCUNO CHE GLI DICA COSA FARE E RIMANE SPAESATO AI MARGINI DEL PALCO. PRIMA SCENDE, POI SI FERMA A POCHI PASSI DAL LEGGIO E… - VIDEO

Da www.corriere.it

joe biden disorientato 2

Dopo il suo intervento al Global Fund di New York Joe Biden è apparso confuso. Una volta finito di parlare si guarda attorno in attesa di un segnale che però non arriva. Decide così di scendere dal palco ma, non sapendo bene dove andare, si ferma in piedi a pochi passi dal leggio. Il video è diventato virale sui social, dando adito alle accuse dei detrattori sulla confusione mentale del Presidente Usa.

