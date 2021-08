JOHN ELKANN COME IL NONNO (JE PIACEREBBE) – L’EREDE AGNELLI SI TUFFA DALLO YACHT A PONZA PROVANDO A IMITARE LA CELEBRE IMMAGINE DELL’AVVOCATO, MA IL RISULTATO È QUELLO CHE È – COSTUMINO BIANCO GONFIABILE, FISICO DA ACCIUGHINA E COLORITO DA TURISTA TEDESCO, JOHN È STATO BECCATO DA “OGGI” A PONZA, DOVE HA AFFITTATO UNO YACHT DA 42MILA EURO A SETTIMANA – L’AUSTERA MOGLIE LAVINIA BORROMEO NON SI TOGLIE MAI IL COPRICOSTUME, E LA SORELLA GINEVRA…

John Elkann si gode il mare a bordo del solito yacht super lusso con la moglie Lavinia Borromeo e i figli Vita, Oceano e Leone. Con loro c’è anche parte del resto del clan, come la sorella Ginevra, il cognato, i nipoti… E, come mostrano le immagini esclusive di Oggi, quando John vuole farsi il bagno in mare, ecco che svela lo stile che fu di suo nonno Gianni Agnelli. Se non fosse per quel particolare (non) indifferente…

UNO YACHT DA 42 MILA EURO A SETTIMANA – Metti che vuoi fare un giro al mare, in famiglia. Metti che però in spiaggia fa caldo e c’è la coda alla cassa del bar. Metti pure che ti chiami Elkann, che poi vuol dire Agnelli.

Che fai? Semplice, affitti uno yacht blasé (niente di appariscente, un vecchio rimorchiatore, rivisitato con interni di lusso da 42 mila euro a settimana, basterà), acchiappi due borse coi costumi e via, nell’acqua azzurra di Ponza, lontano da tutto. A bordo, il clan quasi al completo: John Elkann con la moglie Lavinia e i figli Vita Talita, Oceano Noah e Leone Mosè, sua sorella Ginevra col marito Giovanni Gaetani D’Aragona e i loro Giacomo, Pietro e Marella.

L’UNICA CHE SORRIDE È GINEVRA – John è il più monastico: fisico asciutto, si tuffa a candela come suo nonno Gianni, che però del costume smunto faceva allegramente a meno. È palliduccio, John detto Jaki, ma per il presidente di Exor, Stellantis, Ferrari e Gedi è stata un’annataccia, la Juve è pure smottata al quarto posto della classifica di serie A, pensa te.

Quanto alla moglie, l’austera donna Lavinia – immancabilmente magra, fatalmente bionda – a bordo del tender tenta pure un sorriso, prima di ungere di crema il figliolo. Seduto a poppa con lo sguardo mesto, Giovanni Gaetani D’Aragona, discendente di Papa Gelasio II, un albero genealogico che si arrampica fino a Teodorico re dei Goti, pare imbronciato (troppo sole? Troppi bambini? Pasta scotta?). L’unica sinceramente felice, diciamolo, sembra Ginevra, che carezza il marito e controlla i pupi in acqua. Coi ricci matti e le mani sui fianchi, come Sophia Loren con Marcello Mastroianni.

