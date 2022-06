JOHN FRUSCIANTE E' TORNATO NEL GRUPPO - I RED HOT CHILI PEPPERS A FIRENZE REGALANO AL PUBBLICO UNA SERATA PERFETTA - QUANDO PARTE LA JAM SI CAPISCE SUBITO CHE QUALCOSA E' CAMBIATO: C'E' DI NUOVO IL GRANDE CHITARRISTA CHE SE NE ANDO' NEL 2009, E NE BENEFICIANO TUTTI - L'ALCHIMIA E' PERFETTA E QUANDO SI RITORNA AL VECCHIO REGISTRO CON "OTHERSIDE" IL PUBBLICO E' IN DELIRIO... - VIDEO

Matteo Cruccu per il corriere.it

Red Hot Chili Peppers a Firenze 6

Come nell’ultimo bar del Sunset Strip di Los Angeles iniziano a jammare furiosamente, a improvvisare, per dirci che il rock è tornato. Sí, dopo due anni di assenza il rock è tornato al Firenze Rocks, il festival più importante del genere in Italia. Dopo l’antipasto dei Green Day e dei Muse, il piatto forte sono i Red Hot Chili Peppers, dopo cinque anni di assenza.

I 65mila di Firenze sono pubblico davvero eterogeneo, i ragazzini che hanno scoperto i californiani su Spotify e gli ultra quarantenni che si innamorarono di questo funkettone alla fine degli anni 80 (rappresentante in primis della categoria il campione del Mondo Marco Materazzi, un qualsivoglia sfegatato fan).

Red Hot Chili Peppers a Firenze

Parte la jam e si capisce che qualcosa è cambiato dalle precedenti performance dei Red Hot in Italia: parafrasando un romanzo generazionale degli anni Novanta, John Frusciante è tornato nel gruppo. Ovvero il grande chitarrista che se ne andò nel 2009. E ne beneficiano tutti. A partire da Anthony Kiedis, non sempre irresistibile alla voce in passato, evidentemente rassicurato dalla sua presenza. Che parte subito alla grande con «Can’t Stop» da «By The Way» e subito dopo con la patria amata-dileggiata di «Dani California».

Red Hot Chili Peppers a Firenze

Lo sa anche il tarantolato Flea al basso che lo ringrazia a più riprese John, mentre Chad Smith dice il suo alla batteria. E perdoniamo la band che indulge forse un po’ troppo, nel prosieguo della scaletta, con ben cinque canzoni su diciassette dall’ultimo album «Unlimited Love».

Ma l’alchimia grazie al ritorno del figliol prodigo John è perfetta. E quando si ritorna al vecchio registro con «Otherside» di «Californication» il pubblico è in delirio. È un irresistibile crescendo verso il finale di «Californication» prima e «Give it The Way» poi, brano epocale. Che prelude l’apoteosico finale di «By the Way», anche se qualcuno rimarrà deluso per l’assenza dell’inno della disperazione, “Under The Bridge”. Ma poco importa, sipario. Dei Red Hot così belli, così perfetti, a queste latitudini, non li avevamo mai visti. Perché John Frusciante è tornato nel gruppo.

