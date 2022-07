JOHNNY DEPP, UN GRANDE CHITARRISTA MANCATO - IL RACCONTO DI BARBARA COSTA: “IN FLORIDA DA ROCKER IN ERBA INCONTRA IL SUO AMICONE PER LA VITA, IL FUTURO MARILYN MANSON. NON FINISCE LA SCUOLA PER TENTARE DI DIVENTARE ROCKSTAR E VA IN CALIFORNIA. VIVE IN MACCHINA, IN CASE EQUIVOCHE CON DELINQUENTI, SI BECCA LE PIATTOLE, E COME ROCKER SE LO FILANO IN POCHI E, TRA QUESTI, IL NUOVO RAGAZZO DELLA SUA PRIMA EX MOGLIE, LORI ANNE. COSTUI FA L’ATTORE, HA ZII ITALIANI FAMOSI CHE DI COGNOME FANNO (FORD) COPPOLA, E SI CHIAMA NICOLAS CAGE. È LUI CHE PRESSA DEPP A MOLLARE LA CHITARRA, E A PROVARCI, COL CINEMA…”

jeff beck johnny depp (3)

Barbara Costa per Dagospia

Appena l’ho saputo, ho pensato: Johnny Depp non conosce limite né vergogna. Perché ce ne vuole, di coraggio, e faccia tosta, per mettersi a schitarrare coi Grandi!!! Va bene che i soldi, la fama, ti soddisfano ogni capriccio, e però… Però mi sbagliavo. In pieno. Se Johnny Depp come attore non si discute, come chitarrista… pure. È uscito "18", il disco di sua santità Jeff Beck con Johnny Depp, e io mi inchino e lo riconosco: a Johnny Depp chitarrista non gli rimproveri nulla, tantomeno la presunzione di mettersi a suonare brani rock leggendari a fianco di leggende viventi.

johnny depp marilyn manson joe perry

Ci si mette perché lo sa fare. Perdio! Depp musicista ha il pregio inattaccabile di zittirti: perché dimostra ciò che dice. Anzi, che non dice. Lui fa. Alla batteria, sui testi, alla voce, al basso, alle tastiere, ma di più ed è magnifico, alla chitarra. Ce ne fossero, come lui! È musicalmente (s)porco. È un dannato. Cioè è uno che dannatamente sa come si fa. Padrone dei suoi mezzi. C’è una legge, nel rock, da celebrare, e pochi lo sanno fare: è la legge di Jimmy Page.

johnny depp (9)

Per essere un chitarrista come si deve, devi saper imbracciare la chitarra "bassa", a mo' di pistolero, da fuorilegge, giù, sulle p*lle, calata, così va portata: così va suonata. È la legge Jimmy Page. Johnny Depp la abbraccia come Page comanda, da canaglia, pirata, mica è facile: è una roba che non spesso notano, devi essere una groupie fatta e finita, a occhio temprato, tipo la sottoscritta, per afferrarlo… Non puoi sbagliare, è il clitoride che te lo dice. Ti batte, nel sesso, ti salta, su e giù, al ritmo delle vibrazioni, tutto felice. Quando cominci a gocciolare umida, che ti si appiccicano le cosce… è a quel punto, che capisci quanto un chitarrista può esser bravo, e animalesco, a sbattertelo dentro.

depp manson kill4me (4)

Le mani di un chitarrista sulla sua chitarra, sono le mani su un corpo di donna, e va da sé che il preferito – la lista dei preferiti – mica è obbligo sia riempita da chi della chitarra è dio. Lo stesso Johnny Depp se lo dice da solo, che lui è “un caz*one di mezza età, occasionalmente attore”, un gentiluomo del sud degli Stati Uniti la cui vita è cambiata irreversibilmente un pomeriggio del 1975, quando lui ha visto suonare dal vivo gli Aerosmith. Da lì, se è riuscito a “estorcere 25 dollari a mia madre per comprarmi una chitarra elettrica Decca”, ha poi al negozio “rubato il disco degli Aerosmith e il libro per imparare gli accordi”, per chiudersi in casa a provare “e suonare suonare suonare”.

johnny depp (5)

A 13 anni Johnny Depp mette su una band, poi altre, e nella sua non natia Florida da rocker in erba riscuote tutt’altro che misero successo. È qui che Johnny Depp incontra il suo amicone per la vita, il futuro Marilyn Manson. Se Johnny Depp a 14 anni non è più vergine e ha già provato “ogni tipo di droga in giro, con fottutissimo gusto”, non finisce la scuola per tentare di diventare rockstar davvero, e dove i giochi rock si fanno e si disfano: in California.

johnny depp (4)

E ci vive in macchina, in case equivoche con delinquenti, si becca le piattole, e come rocker se lo filano in pochi e, tra questi, il nuovo ragazzo della sua prima ex moglie, Lori Anne. Costui fa l’attore, ha zii italiani famosi che di cognome fanno (Ford) Coppola, e si chiama Nicolas Cage. È lui che pressa Depp a mollare la chitarra, e a provarci, col cinema. Cinema che, a differenza del rock, paga. E ripaga.

johnny depp tampere giugno 2022

Il primo film di Depp è "Nightmare – Dal Profondo della Notte", di Wes Craven, horror la cui parte Depp impara in poche ore. Da lì, una catena di successi in celluloide che conoscete ben meglio di me. E la chitarra? E il rock? Sebbene Depp in più di un suo film la suoni, perché in verità mai l’ha attaccata al chiodo, da anni è membro degli Hollywood Vampires che, per chi non lo sa, è un super gruppo rock nato dalla mente di Alice Cooper, e oggi composto a formula fissa da Cooper, Joe Perry e… Johnny Depp.

johnny depp keith richards

Alla faccia (basita) di critici musicali più accidiosi, gli Hollywood Vampires non sono il giocattolo di superstar annoiate. Sono una band seria, e basta procurarsi i loro dischi per darmi ragione. Su YouTube guardate – e ascoltate – quel video in b/n con Johnny Depp che seduto su un divano suona la chitarra, e ti percuote e ti stende… con Alice Cooper che gli gironzola intorno.

depp manson kill4me (5)

Johnny Depp è uno che non abbandona gli amici: se è corso a girare quell’orgia con Marilyn Manson e due bonazze nel video clip di Manson "Kill4Me" (ma dove sta l’esplicito in questa orgia, me lo dite??? naaa…) Johnny Depp ti divora, e ti fa innamorare, nella cover "You’re So Vain" di Carly Simon dove, per Marilyn Manson, suona la batteria e – mamma mia!!! – la chitarra. Manson e Depp rendono You’re So Vain cattiva a bestia. Quando litigò col suo chitarrista Twiggy Ramirez, Manson offrì a Johnny Depp – suo partner di bevute, di pornostar (sono stati entrambi a letto con Traci Lords), e di innominabile altro… – il posto da chitarrista nella band.

johnny depp alice cooper

Depp non accettò perché gli sarebbe stato impossibile conciliare gli impegni da attore con i tour di Manson. Non tutti sanno che Johnny Depp ha aiutato quella svalvolata di Courtney Love vedova Cobain quand’era più svalvolata che mai. Non solo l’ha salvata da un’overdose “facendomi la rianimazione cardiopolmonare”, ma si è occupato della figlia Frances, “con io strafatta, e Frances piccola, alle prese con gli assistenti sociali”. Il signore mio Dio Keith Richards è per Depp modello di vita e su Keith Richards ha modellato Jack Sparrow: “L’unica cosa che gli ho insegnato”, puntualizza Richards, “è come voltare un angolo quando sei ubriaco: senza mai staccare la schiena dal muro”.

jeff beck johnny depp (2)

Se non invidio a Johnny Depp il fatto di scrivere su una Olympia – e solo con gli indici – darei qualsiasi cosa per vedere la sua collezione di chitarre. Qualsiasi cosa. I giornalisti a cui piace fare i conti in tasca a Depp per notificargli la sua prossima rovina economica, la piantino nella loro ridicolaggine: il signor Johnny Depp è straliberissimo di spender i suoi soldi come stracaz*o gli pare, e tanti li ha spesi per più di 70 chitarre le più pregiate! E rare! C’ho una voglia depravata di toccarle che mi mangia viva.

