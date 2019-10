JOKER MANIA – IL TANTO ATTESO CLOWN MENTALMENTE DISTURBATO È ARRIVATO NELLE SALE DI TUTTO IL MONDO E SE LA CRITICA LO HA SDERENATO FIN DAL DEBUTTO, TRA IL PUBBLICO LE OPINIONI ENTUSIASTICHE SI POSSONO RIASSUMERE NELLA DIVERTENTE SFILZA DI MEME CHE STANNO INTASANDO I SOCIAL NELLE ULTIME GIORNATE – SE NON LO AVETE ANCORA VISTO GODETEVI QUESTO ASSAGGINO…(VIDEO)

DAGONEWS

meme joker 38

Il tanto atteso Joker è arrivato nelle sale di tutto il mondo e se la critica lo ha massacrato fin dal debutto, tra il pubblico le opinioni contrastanti si riassumono nella divertente sfilza di meme che stanno intasando i social nelle ultime giornate.

In questa nuova interpretazione, l'iconico criminale di Gotham City viene presentato come un comico mentalmente disturbato, Arthur Fleck, che intraprende una rivoluzione sociale attraverso sanguinosi crimini. Se non lo avete ancora visto potete gustarvi un assaggio attraverso questi simpatici meme che stanno facendo il giro del mondo.

