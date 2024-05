JONATHAN MALDONATO, MARITO DELL'INFLUENCER SOUKAINA EL BASRI, SI DICHIARA INNOCENTE – L’UOMO, GIA' DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI, È ACCUSATO DEL TENTATO OMICIDIO DELLA MOGLIE, INFLUENCER CONOSCIUTA COME “SIU”, ED È STATO PORTATO IN CARCERE A BIELLA - MALDONATO SOSTIENE DI NON AVERE NESSUNA COLPA IN MERITO ALLE FERITE CHE LA DONNA HA RIPORTATO (CAUSATE DA UN INCIDENTE DOMESTICO, SOSTIENE LUI) – LA SORELLA DI JONATHAN, SONIA, LO DIFENDE SUI SOCIAL: "LA VERITÀ VERRÀ FUORI. È QUESTIONE DI TEMPO. RICORDO CHE LA DIFFAMAZIONE È UN REATO..."

IL MARITO DELL'INFLUENCER IN CARCERE: PROCURA, PERICOLO DI FUGA

soukaina el basri 4

(ANSA) - Durante l'ultimo sopralluogo di ieri nell'abitazione, sono emerse nuove anomalie rispetto al racconto che Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Siu, l'influencer Soukaina El Basri, aveva fatto ai magistrati. Per questo e "considerata la gravità indiziaria acquisita e rilevato la concretizzazione di un pericolo di fuga", la Procura ha emesso il fermo per Maldonato, con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato. Ora l'uomo è in carcere a Biella in attesa della convalida.

Ad affermarlo in una nota è la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio. Maldonato inizialmente aveva sostenuto che la moglie si fosse ferita al torace dopo essere scivolata sull'angolo di un mobile. Ma quando era già iscritto nel registro degli indagati, ai magistrati, che avevano ritenuto inattendibile il suo racconto aveva detto, cambiando versione, che la donna si era ferita in un gesto "autolesionistico".

soukaina el basri 1

"Veniva eseguito un secondo sopralluogo da parte degli inquirenti con la persona sottoposta ad indagini e il suo difensore presso l'immobile in sequestro nel corso del quale Maldonato indicava la presumibile arma con la quale El Basri si sarebbe colpita - spiega Camelio - A seguito dell'escussione delle persone informate sui fatti, delle prime osservazioni fornite dal medico legale nominato dalla Procura e degli esiti dei primi atti di indagine, veniva nuovamente rilevata la contraddittorietà di tale ulteriore versione, anche in relazione alla tipologia di arma indicata da Maldonato"

IL MARITO DELL'INFLUENCER GIÀ DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Siu, l'influencer Soukaina El Basri era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti nel maggio del 2023, ma la querela era stata successivamente rimessa dalla stessa vittima. A renderlo noto è la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio, che coordina le indagini della squadra mobile. Maldonato è stato interrogato in questura, ma non avrebbe fatto ammissioni, dopo che era stato arrestato la scorsa notte.

MARITO INFLUENCER INTERROGATO, SI È DICHIARATO INNOCENTE

JONATHAN MALDONATO

(ANSA) - Un interrogatorio durato fino quasi a mezzanotte in questura a Biella, poi il fermo per Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Siu: è così che l'inchiesta sul ferimento dell'influencer Soukaina El Basri è proseguita nella tarda serata di ieri.

L'uomo è stato portato in questura a Biella intorno alle 20.30 per essere sentito nuovamente e nell'interrogatorio non ha ammesso alcuna sua colpa in merito al ferimento della moglie.

INSULTI SU FB AL MARITO DELL'INFLUENCER, LA SORELLA LO DIFENDE

soukaina el basri 7

(ANSA) - BIELLA, 23 MAG - Ci sono insulti sul profilo Facebook di Jonathan Maldonato, l'uomo fermato con l'accusa di tentato omicidio, come anticipato dai quotidiani. La moglie Soukaina El Basri è infatti in ospedale in coma farmacologico, dopo l'operazione per una emorragia interna dovuta a un corpo contundente che le ha reciso l'arteria mammaria.

L'ultima foto pubblicata sul social dall'uomo risale all'8 maggio e vede la famiglia sul divano di casa, con le due bimbe, intente a festeggiare il compleanno della mamma, avvenuto due giorni prima. Sotto l'immagine stamattina sono apparsi i primi commenti contro l'uomo.

A prenderne le difese è la sorella Sonia: "Non disturbatevi a scrivere commenti inutili, la verità verrà fuori. È questione di tempo. Ricordo che la diffamazione è un reato perseguibile per legge". Anche il profilo social della donna non è più aggiornato dallo scorso 6 maggio, giorno del suo trentesimo compleanno: "Quanto arriva il giorno del mio compleanno ritorno a sentirmi bambina anche se, in fondo... così, mi ci sono sempre sentita" scriveva Siu, come in molti la chiamavano.

soukaina el basri 12 soukaina el basri 13

SOUKAINA EL BASRI - JONATHAN MALDONATO SOUKAINA EL BASRI - JONATHAN MALDONATO

soukaina el basri 15 soukaina el basri 10 soukaina el basri 3 soukaina el basri 2 soukaina el basri 11

soukaina el basri 14 soukaina el basri 9